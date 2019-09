Alex Belli e Delia Duran/ Nuova coppia a Temptation Island Vip 2019? Gelosie e…

Alex Belli e Delia Duran sbarcano a Temptation Island vip 2019. Dopo essere stati accostati al programma dell’amore, per la coppia, è finalmente arrivato il momento di mettere alla prova il rapporto trascorrendo le prossime settimane nel villaggio dell’amore condividendo le proprie giornate con bellissime tentatrici e sexy tentatori. L’attore e fotografo e la sua bellissima fidanzata stanno insieme da circa un anno, precisamente da quando è finita la storia tra Belli e Mila Suarez, ex concorrente del Grande Fratello 16 con cui ha chiuso i conti proprio nel corso dell’ultima edizione del reality show. Bellissimo e affascinante, Alex Belli ha sempre avuto al proprio fianco donne bellissime. Da un po’ di tempo, il suo cuore è occupato a sua volta dalla bellissima Delia Duran. La coppia, dunque, saprà resistere alle tentazioni?

ALEX BELLI E DELIA DURAN SBARCANO A TEMPTATION ISLAND VIP 2019?

Alex Belli e Delia Duran sbarcano nel villaggio di Temptation Island Vip 2019 nella puntata in onda questa sera? Per soprirlo sarà necessario aspettare l’inizio della puntata, ma i fans del programma sparano di vedere la coppia in Sardegna dove potrebbero dare vita ad importanti sviluppi. Nonostante tutto ciò che sta accadendo nel villaggio, il programma condotto da Alessia Marcuzzi non sta convincendo totalmente il pubblico e la presenza di Alex Belli e Delia duran dovrebbe servire a movimentare la situazione. Entrambi hanno un carattere forte e deciso e Delia duran ha ampiamente dimostrato di essere gelosa del proprio compagno e, soprattutto, di essere disposta a difendere con le unghie e con i denti la propria storia d’amore. Alex, invece, non è indifferente alla bellezza femminile: i due, dunque, qualora dovessero sbarcare davvero in Sardegna, riusciranno a salvare il proprio rapporto?

