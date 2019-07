Alex Belli e Delia Duran/ Tatuaggio di coppia per nove mesi: “Simbolo che ci unisce”

Alex Belli e la modella venezuelana Delia Duran fanno sul serio e festeggiano i loro primi nove mesi d’amore con un segno indelebile sulla loro pelle. “Né io né lei avevamo mai fatto un tatuaggio nella nostra vita”, racconta a Nuovo l’attore, fotografo e regista. “Mi sono fatto tatuare il suo nome sul braccio e lei le mie iniziali: sono il simbolo del profondo amore che ci unisce. È la prima volta che mi capita di essere così in perfetta sintonia con una donna”. L’ex di Mila Suarez, si definisce un po’ matto: “Sia io sia Delia, fino a qualche giorno fa, pensavamo che non ci saremmo mai fatti tatuare il nome della persona amata: per questo consideravamo matti gli amici che facevano una scelta del genere. Invece una sera ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: “Dai, facciamolo!”. Abbiamo disegnato le mie iniziali e il suo vero nome, poi abbiamo chiamato un tatuatore a casa e il mattino dopo avevamo i nostri tatuaggi”.

Alex Belli e Delia Duran, i nove mesi d’amore festeggiati con un tatuaggio

Alex Belli racconta come si è innamorato di Delia Duran: “Grazie all’algoritmo di Instagram, quella funzione che, in maniera del tutto casuale, ti suggerisce le persone cui potresti essere interessato. Dopo aver condiviso nel 2017 il set di alcune fiction, non ci siamo più visti, ma ogni giorno Instagram mi mostrava qualcosa di Delia e lo stesso accadeva a lei con me. Ci siamo studiati a lungo senza mai scriverci né parlarci: fino a quando io l’ho chiamata per fare un servizio fotografico. E non ci siamo più lasciati”. Di seguito l’attore, svela la più grande follia che hanno fatto: “Accettare la sfida di esserci innamorati. Avevamo tutti e due una relazione alle spalle: in un mese abbiamo chiuso con il passato e cominciato a vivere la nostra storia”. “Che cosa ci unisce? – continua Belli – La profonda convinzione di essere davvero compatibili. Abbiamo la stessa visione della vita: quello che piace a me piace anche a lei e viceversa: dalla spesa al supermercato fino allo stile della nostra casa. E poi siamo due viaggiatori avventurosi! La nostra storia è un Pechino Express che dura da nove mesi”.

