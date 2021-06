Alex Belli e Delia Duran/ “Sposati senza rito civile: il nostro sì davanti a Dio”

Alex Belli e Delia Duran si sono sposati lo scorso sabato 26 giugno. L’attore e la modella stanno insieme dalla fine del 2018, anche se si erano conosciuti l’anno prima sul set della fiction “Furore – Il vento della speranza”. Lo scorso aprile, alle Maldive, Alex Belli ha chiesto alla sua fidanzata di sposarlo e i due hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore dove tutto ha avuto inizio: nella Tenuta de l’Annunziata, sulle colline di Como, dove il 22 ottobre di tre anni fra hanno trascorso la loro prima notte insieme. La coppia è stata sposata da un amico prete con rito religioso, ma non in chiesa, e non civile: “Il rito civile è troppo asettico, dura cinque minuti, e gli manca la parte spirituale. Siamo entrambi molto credenti e volevamo il rito religioso, ma in una dimensione più familiare. Il nostro sì ha valore solo davanti a Dio, ai nostri cari e sopratutto a noi. Lo ripeteremo anche in comune”, ha spiegato l’attore a Chi.

ALEX BELLI E DELIA DURAN "CI SPOSIAMO"/ Video proposta matrimonio “come in un film!”

Alex Belli e Delia Duran: il matrimonio religioso tra parenti e amici

In occasione del matrimonio Alex Belli ha avuto modo di conoscere per la prima volta Ana, la mamma di Delia Duran venuta dal Venezuela. Tra gli ospiti tanti amici della coppia, come: Pago, Stefano Sala, Guenda Goria, Marina Nasoni e il principe Maurice, che si sono esibiti per gli sposi. Sulle pagine del settimanale Chi, Alex Belli ha raccontato l’emozione vissuta quando ha visto Delia vestita da sposa: “Quando l’ho vista arrivare con l’abito bianco mi è venuto un colpo al cuore. Sembrava una principessa delle favole”. Inoltre l’attore ha rivelato di non essere riuscito a leggere una breve lettere che aveva scritto per la moglie: “C’era scritto che lei è l’anello che mancava alla mia vita e fortunatamente l’ho incontrata. Come uomo sono cresciuto più con lei che nel resto della mia vita”.

