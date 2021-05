Alex Belli e Delia Duran si sposano/ Video proposta matrimonio “nostre anime unite”

Sono spariti dai social ed anche da Domenica Live, dove erano attesi ospiti la prossima settimana, ma in realtà Alex Belli e la compagna Delia Duran stanno benissimo e sono più uniti che mai. Messa da parte la preoccupazione iniziale, infatti, la coppia sarà oggi ospite di Barbara d’Urso dopo l’annuncio di matrimonio avvenuto qualche giorno fa. Alex e Delia, dunque, si sposano ed oggi a Domenica Live vedremo il video esclusivo nel quale l’attore e fotografo di moda ha chiesto alla compagna di sposarlo. Una proposta di matrimonio imperdibile, almeno stando alle anticipazioni rese da Barbara d’Urso a Studio Aperto. Belli alle Maldive, a sorpresa, ha fatto la proposta di nozze alla bellissima Delia, compagna venezuelana in maniera super romantica. In attesa di vedere il filmato, sui social la coppia ci ha deliziato con alcuni momenti della romantica proposta.

“Proposte in corso”, ha scritto Alex postando alcuni scatti della giornata importante vissuta alle Maldive: “Le nostre Vite si sono incontrare e le nostre Anime si sono Unite”, ha commentato nella didascalia. Anche Delia ha condiviso alcuni scatti degli stessi indimenticabili momenti: “Ho sempre pensato che le favole esistessero solo nei film, invece tu mi hai reso la tua principessa con questa sorpresa meravigliosa!! Uniti per sempre”, ha aggiunto su Instagram.

ALEX BELLI E DELIA DURAN SI SPOSANO: LE PAROLE DELL’ATTORE

Alex Belli ha chiesto a Delia Duran, sua fidanzata da circa due anni, di sposarlo e lo ha fatto proprio alle Maldive, complice una romantica cena in riva al mare, tra sabbia bianca, calici di vino e pesce fresco. Quando è giunta la prima portata, come racconta LaPresse, lui ha sollevato la cloche e lei ha scrutato la scatoletta dell’anello con il quale è stata realizzata la proposta di matrimonio. In una intervista al settimanale Chi, è lo stesso Alex Belli a raccontare: “Delia è scoppiata a piangere. Non se l’aspettava anche perché non ne avevamo parlato prima”. La risposta è stata ovviamente “sì!”. Il viaggio alle Maldive, come ha aggiunto Belli, ufficialmente è avvenuto per motivi di lavoro “ma prima di partire avevo organizzato già tutto e lei, fino all’ultimo, non ha intuito nulla”, ha aggiunto. Le nozze potrebbero celebrarsi già in estate, “ma tutto dipende dai prossimi decreti relativi alla pandemia. In ogni caso, sarà una cerimonia piuttosto intima, con la mia famiglia, la famiglia di Delia, che verrà dal Venezuela, e gli amici più importanti”. Infine una bellissima dedica d’amore per la sua Delia: “Ho voglia di costruire qualcosa di solido, ho voglia di celebrare l’amore maturo e consapevole, ho voglia di farlo con Delia perché è la prima donna da cui mi sento veramente capito e amato per quello che sono e viceversa. Siamo due anime affini”.

