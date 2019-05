MILA SUAREZ/ Scontro con Alex Belli:”non fai più parte della mia vita”, Domenica Live

Mila Suarez a Domenica Live di Barbara d’Urso. L’ultima eliminata del Grande Fratello 16 è ospite del salotto televisivo di Canale 5 per la resa dei conti. Tutti sono contro di lei: dagli ex concorrenti del GF 16 all’ex compagno Alex Belli che arriva a sorpresa in studio. “Non sono venuto qui per attaccarti, non è nel mio stile” – dice l’attore che precisa – “se sono qui è perchè ho qualcosa da dirti. Se quindici persone nella casa pensano una cosa di te, fatti una domanda! Se anche i miei amici, il mio agente pensano le stesse cose, una domandina te la vuoi fare?”. Mila non ci sta: “non è così, ho parlato di te solo durante la prima settimana poi non più e onestamente non so perché sei ancora qui a parlare, non fai più parte della mia vita”. Karina Cascella interviene per zittire Mila: “basta, Barbara è pesante!”. Alex Belli difende Francesca De Andrè: “è una persona vera e con lei non ci ho parlato nemmeno cinque minuti, se tutti la pensano così su di te…”. La Suarez precisa: “non sono io quella pazza, Francesca non sta bene e non voglio parlarne”. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

Mila Suarez, la resa dei conti a Domenica Live

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello 16, Mila Suarez oggi sarà ospite a Domenica Live. Tanti i motivi per i quali l’ex gieffina sarà chiamata a difendersi. Si parte dalla resa dei conti con il suo ex Alex Belli, dopo averlo già affrontato proprio nella Casa di Cinecittà. Lei non lo sa ma avrà ancora una volta la possibilità di dirgli in faccia ciò che pensa di lui dopo averlo già fatto in diretta tv nel corso del reality. La Suarez crede ancora di essere stata tradita da lui con Delia Duran, sua attuale fidanzata? Ma soprattutto, sa già la reazione di Belli rispetto alle pesanti accuse e le presunte menzogne che lei gli ha rivolto nel corso della sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia? Lei infatti aveva asserito ai suoi compagni di avventura di aver intrapreso in passato con il suo ex un percorso per la fecondazione assistita, mentre lui al settimanale Nuovo ha di recente negato tutto e si è difeso asserendo: “Ha seri problemi di memoria… Non ho mai iniziato alcun tipo di procedimento di fecondazione assistita… Lei ha fatto solo una visita ginecologica…”.

MILA SUAREZ, SCONTRO CON FRANCESCA DE ANDRÈ, E LA CANESSA…

Ma i confronti per Mila Suarez non sono finiti qui in quanto i maggiori guai nella Casa del Grande Fratello li ha avuti con Francesca De Andrè. La Suarez, dopo le offese ricevute dalla nipote del celebre e compianto cantautore, avrebbe addirittura deciso di denunciarla dopo la sua uscita dal reality. “Scusatemi siete davvero in tanti a scrivermi in questi giorni, vi chiedo scusa per la mia assenza ma non sto bene a livello morale e psicologico”, aveva spiegato su Instagram. Secondo le sue parole, il motivo sarebbe proprio da rintracciare nel trattamento a lei riservato nella Casa. “Oggi ho affrontato una lunga giornata insieme ai miei avvocati per informarmi sul da farsi di tutto questo maltrattamento. Vi chiedo di avere un po’ pazienza! A presto!”, aveva aggiunto la modella marocchina. In tanti credono che stia per giungere una sonora querela ai danni della De Andrè. Eppure, a scagliarsi contro di lei ci sarebbe anche un’altra sua ex compagna di avventura, Guendalina Canessa. Prima nemica di Francesca, la Canessa ora difende a spada tratta la De Andrè, anche pronunciando parole per nulla carine nei confronti della Suarez.



