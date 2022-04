Alex Belli e Mila Suarez, perchè si sono lasciati?/ “Lei non accettava il mio lavoro”

Alex Belli e Mila Suarez si rincontrano nello studio de La pupa e il secchione show 2022 per un faccia a faccia aimperdibile. L’attore e la modella hanno avuto una storia d’amore che è finita da diversi anni, ma che ha fatto molto discutere. Conclusa la relazione, tra Alex e Mila Suarez non è rimasto un rapporto d’amicizia. I due, infatti, hanno interrotto qualsiasi tipo di contatto, ma questa sera, con Barbara D’Urso, l’attore e la modella si rivedranno. Belli, inoltre, incontrerà anche Mirko Gancitano, il suo migliore amico che, nella vita de La pupa e il secchione, fa coppia fissa proprio con Mila Suarez.

Ma perchè Belli e la Suarez si sono lasciati? A svelare qualche dettaglio, dopo l’inizio della sua storia con Alex Belli, era stata proprio Delia Duran con cui l’amore dura ancora oggi. “Ho conosciuto Alex Belli mentre giravamo una fiction. Mila è una ragazza che faceva scenate ad Alex davanti ai suoi amici, è per il suo comportamento che è finita la loro storia“, aveva raccontato a Domenica Live.

Alex Belli e Mila Suarez: il motivo della fine della storia d’amore

A svelare diversi dettagli sui motivi che hanno portato alla fine della storia con Mila Suarez, tuttavia, è stato proprio Alex Belli. Dopo l’ufficializzazione della rottura, nel salotto di Domenica Live, l’attore aveva indicato nella gelosia di Mila e la sua incapacità di accettare il suo lavoro i motivi della fine della relazione.

“Io non sono andato via da un momento all’altro, c’erano già segnali, abbiamo deciso insieme di staccarci. Lei non accettava il mio lavoro, io sono anche fotografo, non sopportava che lavorassi con le modelle“, ha raccontato Belli. Nello studio de La pupa e il secchione show 2022, durante il confronto, Mla Suarez e Alex Belli sveleranno nuovi dettagli sulla storia che hanno vissuto?

