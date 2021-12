Alex Belli e Soleil, baci appassionati sotto le coperte?/ Il web: “Strani rumori…”

Parole e fatti continuano ad essere dissonanti per Alex Belli nella Casa del Grande Fratello Vip. Il rapporto con Soleil Sorge si fa sempre più complice, andando ben oltre la semplice amicizia, eppure l’attore continua a dichiarare che il loro è un rapporto “di energie”, “di chimica”. La chimica di certo tra i due c’è stata anche la scorsa notte, sotto le coperte. Dopo la festa seguita alla cena etiope in onore delle sorelle Selassiè, Alex e Soleil si sono lasciati andare a coccole sotto le coperte ma è proprio qui che molti telespettatori hanno notato che forse i due sono andati oltre semplici gesti teneri.

Qualcuno ha infatti notato “strani rumori” provenire dai due, nascosti dalle lenzuola. “Sembrano rumori di baci”, ha sottolineato qualcuno, facendo intendere che Alex e Soleil si siano abbandonati alla passione, cercando di nascondersi sotto le coperte. Un avvenimento su cui è pronto ad indagare Alfonso Signorini nel corso della diretta di oggi 6 dicembre.

Alex Belli, passione sotto le coperte con Soleil? A parole dice ben altro…

Se sotto le coperte Alex Belli si lascia andare a coccole e tenerezze con Soleil Sorge, in separata sede con Miriana Trevisan dichiara che mai potrebbe rinunciare alla moglie Delia per lei. “Io e Sole non possiamo stare insieme. Fuori da qua non possiamo. Ho una vita troppo complessa, capisci. – ha spiegato l’attore, continuando – Qui solo perché non abbiamo niente da fare. Abbiamo una grandissima complicità, c’è magnetismo ma no, la mia vita è un’altra, non è questa. Mettiamola sotto questa forma, è un’ennesima prova della tentazione del rapporto con Delia.” Parole, queste, che cozzano non poco con i gesti che il pubblico ha visto finora.

