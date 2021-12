Delia Duran lascia Alex Belli?/ “Via da Milano” e posta un video al mare ma…

La Casa del Grande Fratello Vip anche nella nuova diretta sarà movimentata dalle ultime novità sul triangolo Alex Belli-Delia Duran- Soleil Sorge. Le cose in questi ultimi giorni hanno preso una piega ulteriormente sorprendere, quando Alex e Soleil si sono spinti ancora oltre nel loro rapporto e Delia, di fronte alle ennesime immagini, ha deciso di lasciare i social e Milano e allontanarsi per un po’ per pensare a se stessa e riflettere su quanto sta accadendo.

Alex Belli e Soleil, baci appassionati sotto le coperte?/ Il web: "Strani rumori..."

Dunque non la rivedremo nella Casa del Grande Fratello Vip ma certamente Alex questa sera saprà dell’annuncio gatto da sua moglie e dalle ulteriori conseguenze del suo rapporto con Solei. Intanto molti hanno iniziato a chiedersi cosa stia accadendo a Delia e dove sia andata la modella in questi giorni, dopo aver lasciato la casa in cui vive con Alex a Milano.

Wendy Kay, mamma Soleil Sorge contro Alex Belli/ "Non lo sopporto più! Vorrei che..."

Delia Duran al mare, ma il video è di mesi fa: cosa sta accadendo fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip?

Sui social, proprio dopo l’annuncio del suo momentaneo ‘ritiro dalle scene’, è però apparso un video che la vede al mare, tra acque cristalline e sabbia chiara. Qualcuno ha dunque iniziato ad ipotizzare che Delia fosse fuggita in qualche posto tropicale, lontana davvero da tutto questo caos mediatico. Tuttavia c’è chi ha notato che il video non è attuale ma è un reel che risale allo scorso luglio. La mossa della Duran è parsa quasi essere un depistaggio per i tanti spettatori del GF che cercano di capirne di più su questa intricata vicenda che fa discutere anche nei salotti televisivi oltre che sul web. Da entrambe le parti però aleggia un forte dubbio: la tempestività dell’ulteriore avvicinamento di Alex a Soleil e dell’annuncio della partenza di Delia fa pensare ad un possibile accordo tra le due parti.

Alex Belli “Se Delia venisse andrei via subito!”/ “Con Soleil nessuna storia fuori”

Intanto ieri sera Delia ha pubblicato sul suo tiktok questo video #gfvip pic.twitter.com/AP5nEG6Ji9 — Denis (@DenisDecorte) December 6, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA