Alex Belli e Soleil Sorge nello stesso letto/ Abbraccio focoso: flirt vicino? Il web…

La complicità tra Alex Belli e Soleil Sorge è ormai da tempo sotto gli occhi di tutti. Nella Casa del Grande Fratello Vip, i due concorrenti sono sempre più vicini, troppo secondo alcuni utenti che non comprendono l’incoerenza dell’attore. Quest’ultimo, infatti, nei giorni scorsi aveva perfino annunciato di non voler dormire con nessuna delle concorrenti nella Casa per rispetto alla moglie Delia Duran, eppure con Soleil sembra aver fatto una eccezione.

Nelle passate ore, in modo particolare, i due giovani si sono ritrovati ad essere più complici che mai, tanto che sui social sono stati definiti una coppia di amanti piuttosto che amici. Un gesto di Belli, in particolare, avrebbe destato scalpore. Mentre l’influencer era sul letto, l’attore l’avrebbe raggiunta, spinta per le gambe avvicinandola a sé e successivamente abbracciata in modo appassionato. Lei, di contro, non si sarebbe sottratta ricambiando il focoso abbraccio e scatenando i vari commenti sui social.

Alex Belli e Soleil Sorge: avvicinamento pericoloso, e Delia Duran?

La vicinanza tra Alex Belli e Soleil Sorge potrebbe rivelarsi presto pericolosa. Al momento Delia Duran, moglie dell’attore, avrebbe preferito non esporsi in modo diretto anche se non è mancata qualche piccola frecciatina attraverso i suoi social. Intanto sul web in tanti utenti hanno ritenuto esagerato il comportamento dei due Vipponi accusati, sotto sotto, di fare sul serio: “Secondo me mentre giocano fanno seriamente”, scrive qualcuno sotto al video dello scandalo.

Ma c’è chi non va tanto per il sottile mettendosi proprio nei panni della moglie di lui, Delia: “No comment se fossi sua moglie gli spaccherei la faccia”. Altri hanno invece evidenziato la grande incoerenza di Alex rispetto alle parole dette nelle scorse settimane: “Ma lui è quello che diceva che non dorme con una donna perché è sposato?!”. Le ultime scene tra Belli e Sorge hanno diviso il web, facendo indignare una buona fetta del popolo femminile che ha chiesto rispetto per la moglie che lo aspetta fuori dalla Casa. Tuttavia c’è anche chi, come l’esperto di gossip e influencer Amedeo Venza, abbia definito tutto ciò una “falsata costruita per creare dinamiche fuori e dentro la Casa”. CLICCA QUI PER IL VIDEO

