Guenda Goria, “Tra Alex Belli e Soleil c’è complicità”/ “Papà non ha mai…”

Guenda Goria è stata ospite del programma “Non succederà più” condotto da Giada di Miceli su Radio Radio. L’ex concorrente della scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha parlato della sua storia d’amore con Mirko Gancitano, migliore amico di Alex Belli. Guenda ha dichiarato: “Con Mirko abbiamo fatto amicizia mentre lui si trovata a Sharm El Sheikh per lavoro. Lui è il migliore amico di Alex Belli. Infatti non ci perdiamo una puntata del Grande Fratello Vip”. Guenda ha proseguito raccontando che Mirko è stato il testimone di nozze di Alex. La conduttrice l’ha poi imbeccata chiedendole un suo parere in merito all’avvicinamento tra Alex Belli e Soleil Sorge: “E’ una complicità strategica. Alex e Soleil giocano, complice anche il tempo da trascorrere all’interno della casa. Credo che ne potremmo vedere delle belle. La complicità tra loro è evidente”. Guenda ha sentenziato che tra loro sembra esserci una complicità più intellettuale. Poi ha aggiunto: “Tra Soleil e Alex l’intesa è destinata a crescere soprattutto se non ci sono interferenze esterne”. Peccato però che Alex Belli sia sposato quindi qualche condizionamento esterno c’è eccome.

Guenda Goria è poi tornata a parlare del rapporto tra il padre Amedeo Goria e Vera Miales. La giovane ha spiegato di non avere alcun rapporto con Vera e poi ha precisato: “Mio padre non ha mai avuto intenzione di avere altri figli. Dopo la fine del matrimonio con mamma non ci ha mai pensato né gli è mai venuto un desiderio in questo senso”. Guenda Goria si era scagliata contro Vera Miales dopo che la compagna del padre si era presentata vestita con un abito da sposa. Aveva parlato infatti di un teatrino dichiarando: “Quello che ho visto è stato sconvolgente. Un teatrino. Mio padre era in grande imbarazzo, l’ho trovato molto fragile. Va bene lo show, va bene il gossip ma ci sono dei limiti quando si parla di matrimonio, figli e famiglia”.

Guenda ha sempre denunciato una mancanza di sensibilità da parte della Miales: “Da quando è iniziato il reality, lei non ci ha contattato e non ha sentito nemmeno l’entourage di mio padre. Io sono la persona più vicina a lui e cerco di fare sempre i suoi interessi. Mi sarebbe piaciuto che lei si coordinasse con me anche perché se lo ama dovrebbe avere sensibilità nei confronti della famiglia che già ha, specie se ha una figlia che ha già fatto un’esperienza come la sua”. Guenda si è sempre dissociata da quel comportamento e ancora oggi continua a rimanere ferma sulla sua posizione. Cambierà qualcosa?

