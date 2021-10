Alex Belli e Soleil Sorge, sempre di più vicini/ Al GF VIP è nata una coppia di amici o altro?

Alex Belli all’interno della casa del Grande Fratello Vip continua a far parlare di sé, dopo la discussione con Katia Ricciarelli per la canzone di Lucio Battisti modificata dall’attore con Davide Silvestri e Soleil Sorge in cui Alex ha ritenuto di non doversi scusare con nessuno per uno scherzo tra amici, Alex è stato protagonista di una manifestazione d’amore da parte di sua moglie con un aereo volato sopra la casa del Grande Fratello Vip con la scritta: “Forza Alex sei tu il GF. Ti amo. Delia + FC”.

Una chiara dimostrazione di amore da parte di Delia Duran che nonostante le voci su una presunta attrazione tra Alex Belli e Soleil Sorge si era definita tranquilla concordando con le opinioni di chi vedeva tra i due una bellissima amicizia. Affermando anche che, se qualcosa non dovesse piacerle manifesterà il suo dissenso direttamente all’interno della casa.

Alex Belli e il bacio con Soleil Sorge al Grande Fratello Vip: spontaneo sì ma innocente?

Alex Belli poco dopo la manifestazione d’amore di Delia però ha scatenato altri rumors tra gli altri concorrenti e il pubblico da casa, l’attore è stato protagonista di un bacio con Soleil Sorge grazie al Grande Fratello che ha deciso di sfidare i concorrenti con il “Kiss Freeze”, una sfida molto semplice: i concorrenti devono baciare la persona vicina per tutta la durata del brano musicale. Alex e Soleil si trovavano, come sempre vicini e secondo le regole imposte dal gioco si sono dovuti baciare ma, a differenza degli altri concorrenti che hanno cercato dei baci alternativi, i due hanno eseguito alla lettera le indicazioni fornitegli dalla redazione scatenando una reazione anche all’interno della casa a partire da Francesca Cipriani che dopo averli visti ha esclamato: “Ma si sono baciati in bocca!”.

Chissà se questo bacio sarà visto in maniera maliziosa da Delia Duran o meno, il pubblico da casa ha già espresso le sue opinioni: c’è chi lo accusa di voler essere sempre al centro dell’attenzione e chi non vede di buon occhio il suo rapporto con Soleil. Una cosa è certa: Alex Belli e Soleil Sorge passano tanto tempo insieme all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2021 inventando sempre nuovi giochi o pretesti per stare l’uno accanto all’altra….



