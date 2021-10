Video bacio Alex Belli e Soleil Sorge al GF Vip/ Cipriani sotto choc “ma è in bocca!”

Nuovo bacio clamoroso nella Casa del Grande Fratello Vip! Questa volta a sfiorare le labbra destando scalpore dentro e fuori le mura del loft di Cinecittà sono stati Alex Belli e Soleil Sorge, ma non è come sembra! Il Grande Fratello, infatti, ha deciso di mettere alla prova i Vipponi dando il via nella giornata di ieri al “Kiss Freeze”. Un modo per riaccendere gli animi un po’ troppo sopiti dei concorrenti. La prova è semplice: alla parola d’ordine “Freeze”, segue la canzone “Kiss” durante la quale i concorrenti devono baciare la persona vicina per tutta la durata del brano.

Neanche a dirlo, Alex Belli si è ritrovato spesso e volentieri proprio accanto a Soleil Sorge al momento del “Kiss Freeze”. Se qualche concorrente ha deciso di personalizzare la prova con un bacio alternativo, Alex e Soleil hanno seguito le indicazioni alla lettera sorprendendo il resto dei coinquilini, a partire da Francesca Cipriani che, alla vista dei due amici che si sfioravano le labbra in maniera molto realistica è rimasta letteralmente senza parole.

Bacio tra Alex Belli e Soleil Sorge nella Casa del Grande Fratello Vip

Mentre Soleil Sorge usciva dal bagno, il Grande Fratello ha deciso di avviare il “Kiss Freeze”. Ritrovandosi di fronte Alex Belli, l’influencer non ci ha pensato due volte, saltandogli in braccio e baciandolo a stampo sulle labbra, al cospetto degli altri inquilini. Il bacio è durato quanto il brano musicale ma la più colpita è stata proprio Francesca Cipriani che ha esclamato: “Ma si sono baciati in bocca!”.

La sintonia tra Alex Belli e Soleil Sorge è certamente palpabile nella Casa del GF Vip e proprio ieri, in serata, c’è stato un altro “Kiss Freeze” che li ha visti protagonisti mentre erano a tavola, subito dopo aver cenato. Anche in quel caso i due si sono baciati e poco dopo la fine del Freeze Alex ha continuato a stuzzicare l’amica domandandole: “Hai mai baciato qualcuno così?”. Cosa penserà Delia Duran di questi baci? Alex ha sempre professato il suo amore per la moglie che solo poche ore prima aveva mandato un aereo sulla Casa del GF Vip per rinnovargli tutto il suo amore.

