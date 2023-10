ALEX BELLI È TOTO CUTUGNO A TALE E QUALE SHOW 2023/ Goggi apprezza, Malgioglio no: “Gridava”

Per la sesta puntata di Tale e Quale Show 2023 Alex Belli porta sul palco il ricordo di Toto Cutugno con ‘L’italiano’. Un omaggio che Belli è fiero di portare sul palco: “Quello che sto facendo è veramente un tributo a Toto Cutugno, – ammette – e ci metterò tutta la mia anima, tutto me stesso, tutte le capacità canore che ho. Spero di far vedere che ho delle capacità anche canore, che posso mettere in gioco non solo su Tale e Quale ma anche dopo.”

Alex Belli arriva sul palco e si esibisce tra gli applausi del pubblico. La parola passa poi alla giuria. Loretta Goggi dice: “Io ribadisco che penso molto bene di Alex Belli e non capisco perché non sia più alto in classifica. Per me hai fatto un lavoro eccezionale”. Panariello: “Sono d’accordo con Loretta, è un po’ penalizzato anche dai voti che tra loro si danno”. Malgioglio chiude: “Gridava molto”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Alex Belli è pronto per una nuova puntata di Tale e Quale Show 2023, il varietà di successo condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai1. Questa settimana l’attore è chiamato ad una prova difficilissima: ricordare ed omaggiare il grande Toto Cutugno recentemente scomparso. Il cantautore italiano, eterno secondo al Festival di Sanremo, è scomparso quest’estate lasciando un vuoto incolmabile nella musica italiana. Il suo nome, amato e conosciuto in tutto il mondo, ha infranto ogni record con canzoni senza tempo come “L’italiano”. Un confronto sicuramente non semplice per l’attore che divide la giuria del programma.

Da un lato c’è chi apprezza le sue performance come Loretta Goggi, mentre Cristiano Malgioglio non perde occasione per bocciare ogni sua interpretazione segnalando errori e imprecisioni delle sue esibizioni. Riuscirà almeno questa volta a convincere Malgioglio con il suo omaggio a Toto Cutugno?

Alex Belli ha imitato Mr Rain nell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2023 ricevendo ancora una bocciatura da parte di Cristiano Malgioglio. Niente da fare per l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non riesce a calarsi quasi mai nei panni dei personaggi che gli vengono assegnati. Loretta Goggi: “mi è piaciuto molto, trucco perfetto, la voce devo dire…per me ha fatto una bellissima prova, come sempre d’altra parte. Non ho mai trovato niente di negativo nelle sue esibizioni, quindi bravo!”. Poi è la volta di Cristiano Malgioglio che precisa: “allora pensa che io ce l’abbia con lui, ma tu devi sapere che questo è uno show e a me piace dire quello che penso. Sono molto trasparente quindi se dico qualcosa di negativo su di te non devi prendertela. Se Stash ti ha mandato un messaggio forse è diventato sordo visto l’interpretazione della volta scorsa. Stasera mi hai fatto venire qualche attacco di panico. Questo pezzo è un testo bellissimo, mentre cantavi pensavo che cantassi un’altra canzone. Lui parla della solitudine, della depressione, questo è un testo talmente bello e importante. E’ un gioiello, spero che tu abbia capito cosa hai capito. Più che Mr Rain mi sembravi Mr Hyde: una stroncatura totale”.

Poi l’ultimo parere è quello di Giorgio Panariello: “lui ha sempre questo problema di sbelizzarsi, di togliersi. Esce fuori con questa bellezza che non riusciamo a schiacciare. Già dalla puntata scorsa e questa sta piano piano prendendo le misure”.

Ecco il video di Alex Belli nei panni di Mr. Rain a Tale e Quale Show 2023













