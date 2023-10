Alex Belli polemico contro Tale e quale show 2023/ “Lo spirito iniziale del format si è un po’ perso”

Tale e quale show 2023, Alex Belli polemico: il confronto con altri format

A poche settimane dall’inizio di Tale e quale show 2023 emerge una polemica che investe la scelta dei concorrenti di questa nuova edizione. A condividere una piccola riflessione su Twitter, intrisa però di un carica di polemica che è stata piuttosto condivisa dagli utenti del web, è Alex Belli. Reduce dalla sua ultima esibizione nello show di Carlo Conti sulle note di ItaloDisco dei The Kolors, esibizione stroncata da Cristiano Malgioglio che l’ha addirittura definita “agghiacciante”, l’attore ha voluto fare un confronto con altri programmi tv.

“Piccola considerazione… A Ballando con le stelle da regolamento se sei un ballerino professionista non puoi partecipare al programma, idem Masterchef se hai mai fatto il cuoco professionista non puoi accedere al programma perché sarebbe tutto molto facile… un po’ come la Pubblicità del Super Enalotto… non è polemica è solo una riflessione….“, ha scritto. Il suo pensiero è chiaro: in altri programmi verrebbero scelti concorrenti che nulla hanno a che vedere con il talento in questione, portando dunque la sfida sullo stesso livello affinché nessuno sia avvantaggiato.

Alex Belli, l’opinione condivisa dai followers: “Hai perfettamente ragione“

Alex Belli ritiene invece che a Tale e quale show 2023 la sfida sia spesso impari, soprattutto in quest’ultima edizione dove, oltre a concorrenti non cantanti come lui, spiccano personalità artistiche dalla grande voce come Gaudiano o Lorenzo Licitra. La riflessione dell’attore su Twitter ha trovato d’accordo la maggior parte delle persone. “Ben detto. Concordo in pieno. Sarebbe troppo facile vincere il programma se sei un professionista del mestiere!!!“, ha scritto un utente. “Hai perfettamente ragione“, ha scritto un altro.

A seguire, in risposta al commento di un follower, Belli ha aggiunto, in riferimento allo spirito e all’intento originario dello show di Carlo Conti: “Io ricordavo il format originale, dove la sfida era vediamo persone note imitare qualcosa di estremamente diverso dalla loro fisionomia e vocalità… tanto più che il divertimento e l’intrattenimento era basato su quello!! Se dobbiamo fare Sanremo o basarci su dei virtuosismi Canori… forse lo spirito iniziale del format si è un po’ perso..!!“.

