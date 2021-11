Jo Squillo: “Alex Belli e Soleil? Scoppieranno”/ “Lui è uno stratega, lei…”

Jo Squillo, dopo aver attaccato Alex Belli durante la diciasettima puntata del Grande Fratello Vip 2021, torna a puntare il dito contro l’attore. Ospite di Casa Chi, il format web del settimanale Chi condotto da Rosalinda Cannavò, Jo Squillo che ha scoperto di essere stata nominata da Belli dopo la sua eliminazione, non risparmia critiche all’attore. “Lui è ammaliatore e attore. Ha una capacità straordinaria di coinvolgerti e poi pugnalarti. Spesso alle spalle. […] Credo che abbia perso completamente la fiducia anche di sua moglie”, ha dichiarato Jo.

La Squillo, inoltre, si lascia andare anche ad un commento sui rumors intorno al matrimonio di Alex e Delia Duran. “A questo punto non si sa se è sposato, se non è sposato, se non è ancora divorziato. Il problema è che quando reciti non ti ricordi neanche tu qual è la verità”, ha aggiunto.

Jo Squillo non crede all’amicizia di Alex Belli e Soleil Sorge?

Jo Squillo non scommette sull’amicizia nata tra Alex Belli e Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip 2021. Dopo aver vissuto con loro, Jo è sicura che l’amicizia scoppierà presto. “Non può finire così. Lui ha l’idea di fare fuori tutti come birilli. Soleil ha una sua logica anche lei, quindi non credo sia facile farla fuori. Loro due scoppieranno sicuramente quando Soleil scoprirà che lui è uno stratega senza cuore e senza anima, credo che Soleil si ribalterà”, dice ancora Jo.

La Squillo, poi, tornando sulla Sorge, aggiunge: “Lei è una stratega, ha una grande esperienza in reality e fa questo come mestiere. Ma soleil ha due aspetti contrastanti, ha una grande fragilità, sa anche essere una donna spirituale e a volte viene fuori questo contrasto. E cozzano le due cose”.

