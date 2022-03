Alex Belli: “Jessica Selassiè? Ha fatto un grande percorso”/ “Io, Delia e Soleil…”

Alex Belli è stato indubbiamente un protagonista indiscusso del Grande Fratello vip 2021 sia durante i primi tre mesi che ha trascorso in casa che in seguito al suo abbandono. Fuori dalla casa è riuscito comunque a creare dinamiche insieme a Delia Duran che è poi diventata una concorrente ufficiale conquistando anche la finalissima e a Soleil Sorge. A trionfare, però, non sono state nè Delia nè Soleil e, ai microfoni di Casa Chi, il format social del magazine diretto da Alfonso Signorini e condotto da Rosalinda Canavvò, Alex Belli ha commentato così il trionfo di Jessica Selassiè.

“A me Jessica piace molto ed ha fatto un percorso incredibile fin dai primi mesi del reality. Sono felice per lei e sono felice anche per Delia. Il percorso che noi abbiamo fatto dimostra quanto abbiamo dato noi stessi, non possiamo non dirlo. Questo è stato il nostro Grande Fratello Vip. Abbiamo messo tanto in gioco, questa è la nostra vittoria”, ha detto l’attore.

Alex Belli: il futuro dell’amicizia con Soleil Sorge

Nel corso dell’intervista rilasciata a Casa Chi, Alex Belli ha parlato anche di Soleil Sorge e di quello che sarà il futuro della loro amicizia. Dopo aver dato vita a numerose dinamiche all’interno della casa, Alex e Soleil riusciranno a restare amici? “Adesso che il GF Vip è finito non so come evolverà. Noi funzioniamo per la famosa chimica artistica. Era questa… ciò che noi avevamo era veramente questo. Gioco e amicizia. Siamo due matti scatenati che stanno bene insieme a fare spettacolo ed è una cosa molto lontana dalla storia d’amore”, ha spiegato l’attore.



Infine, ha concluso così: “Se mi sento il vincitore immorale di questa edizione? Sono tutte frasi fatte che lasciano il tempo che trovano. Di certo abbiamo dato tanto io, Delia e Soleil. L’immoralità mi piace ma la vincitrice è Jessica”.

