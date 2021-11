Alex Belli: “L’unico cog*ione che non ha celebrato l’amore”/ “Delia doveva restare…”

Alex Belli è un fiume in piena dopo la ventiduesima puntata del Grande Fratello Vip 2021 nel corso della quale ha potuto finalmente incontrare la moglie Delia Duran e mettere fine ai rumors sul suo rapporto speciale con Soleil Sorge. Per incontrare il marito e potergli parlare guardandolo negli occhi, Delia Duran, come ha raccontato nella casa, ha osservato una settimana di quarantena. Così facendo, non solo è entrata in casa, ma ha potuto abbracciar e baciare Alex chiarendo anche le incomprensioni nate dal suo rapporto con Soleil. Nel vedere la moglie in casa e dopo aver saputo della quarantena, Belli si aspettava di poter trascorrere almeno qualche ora con lei.

Purtroppo, però, dopo il confronto e l’abbraccio anche con Soleil Sorge, Delia ha lasciato la casa. Per il resto della puntata, Alex ha sperato di poter ricevere una sorpresa da parte di Alfonso Signorini con il ritorno di Delia. Cosa che non è accaduto e che ha fatto infuriare l’attore dopo la puntata.

Alex Belli furioso con il Grande Fratello Vip 2021 per Delia Duran

Dopo aver visto Alessandro Rossi, il fidanzato di Francesca Cipriani, restare nella casa del Grande Fratello Vip 2021 per alcuni giorni, dopo aver assistito all’arrivo di Lorenzo Amoruso, il compagno di Manila nazzaro che ha avuto la possibilità di restare in casa per una cena, Alex Belli si aspettava di poter ricevere lo stesso regalo dal Grande Fratello. Deluso per non aver potuto condividere qualche ora con la sua Delia, Alex si è lasciato andare ad uno sfogo con Aldo Montano.

“Fai celebrare l’amore a tutti quanti e io sono l’unico cog*ione qua dentro che si mette in gioco e poi cosa fai?”, sbotta Belli. “Come dici sempre, non ti aspettare routinè dal Grande Fratello”, risponde Aldo Montano provando a tranquillizzarlo. “Non mi aspetto routinè, ma un po’ di riconoscenza, di giustizia e un po’ di equilibrio tra i vari concorrenti. Ha fatto sette giorni lontana da casa. A questo punto, lei doveva impuntarsi chiedendo o mi fate entrare così o non vengo”, conclude un furioso Alex. Cliccate qui per vedere il video.

