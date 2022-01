Alex Belli non dimentica Soleil Sorge/ Pubblica un video dedica, come reagirà Delia Duran?

Alex Belli non è più un concorrente del Grande Fratello Vip 2021 da circa 20 giorni, ma l’attore non riesce a dimenticare alla sua amica speciale Soleil Sorge e dopo essere ritornato al Grande Fratello Vip 2021 per avere un ultimo confronto con la concorrente e averle dedicato una canzone ha voluto dedicare un altro pensiero alla sua ex coinquilina.

Il 31 dicembre l’ex concorrente ha pubblicato sul suo profilo Twitter un video con i momenti più importanti della sua “amicizia” con Soleil Sorge all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 scrivendo: “This is GFVip 21 Alchimie artistiche”.

Alex Belli ricorda il suo rapporto con Soleil Sorge

Tra i tanti commenti al video omaggio a Soleil Sorge pubblicato da Alex Belli in molti hanno messo in risalto come dalle immagini trapeli l’amore che l’attore provava nei confronti della concorrente: “Siete entrati nel cuore di milioni di noi in un solo attimo, e non basterà nemmeno una vita per dimenticare, perché ormai tutto ciò è inciso sulla pelle di ogni persona che ha sorriso, pianto, gioito e vissuto con voi”.

Intanto Delia Duran molto probabilmente non entrerà all’interno della casa, come in molti pensavano, il 3 gennaio e ad annunciarlo è stato suo marito stesso con uno spoiler involontario pubblicando un video in cui festeggiavano assieme ad altri amici il Capodanno, quindi, la donna non sta facendo la quarantena obbligatoria a tutte le new entry della casa. Il suo ingresso sarà solo posticipato o, per la gioia di Soleil Sorge, del tutto annullato?

