“Alex Belli non ha lasciato Delia”/ Arianna David: “Ecco il significato del tweet”

Arianna David, ex Miss Italia del 1993 è stata in collegamento stamane con il programma di Canale 5, Mattino 5, condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci. Si parla del Grande Fratello Vip 2021, in vista della puntata di questa sera, ed in particolare del noto triangolo Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge.

Ci si è soffermati sull’aereo “Solex” che è passato sopra i tetti della casa più spiata d’Italia e che ha fatto andare in crisi l’attrice sudamericana, e poi si è commentato anche il recente tweet pubblicato dallo stesso attore di Centovetrine, in cui lo stesso sembrerebbe aver lasciato Delia Duran: “Amore mio (con annesso cuore spezzato ndr), mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme x conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola”.

Guenda Goria: “Fate uscire Soleil dal Gf Vip”/ Alex Belli la blocca: “No salvatela”

ARIANNA DAVID E IL TWEET DI ALEX BELLI: “DA PERSONE A LUI VICINE…”

Secondo la sopra citata Arianna David, in realtà il cinguettio di Alex Belli non sarebbe un post di addio a Delia Duran: “L’aereo Solex? Alex Belli è sempre dietro – ha detto l’ex più bella d’Italia – è regista di tutto, come questa cosa di ieri che l’ha lasciata quando a me risulta che lui la lascia libera di fare questo percorso in casa così come è stato lui libero in casa. Lui è l’artefice di questi giochetti psicologici, non voleva dire questo, l’ho appurato da chi è vicino a lui, lui le sta dicendo, come io ho avuto la possibilità di fare questo percorso libero nella casa ed ora tocca a te”.

Alex Belli ha lasciato Delia Duran/ GF Vip, il tweet: "Ti lascio camminare da sola"

Senza dubbio il tutto verrà approfondito durante la puntata di questa sera, anche perchè il tweet di Alex Belli è stata una vera e propria bomba, una notizia poi ripresa da tutte le principali testate nazionali, alla luce della forte attenzione mediatica nei confronti dell’edizione di quest’anno del reality show di casa Mediaset. Arianna David ha aggiunto: “Delia sta male veramente perchè quando Alex Belli è uscito ha capito che lui è innamorato di Soleil e l’ha perso definitivamente”. Poi precisa: “Secondo me Soleil Sorge non è la donna per lui, ha bisogno di donne da manipolare”.

Delia Duran, duro sfogo nella notte/ "Alex Belli gioca sia con me che con Soleil"

© RIPRODUZIONE RISERVATA