Guenda Goria: “Fate uscire Soleil dal Gf Vip”/ Alex Belli la blocca: “No salvatela”

Soleil Sorge dovrebbe lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2021. Ne è convinta una che il reality show di casa Mediaset lo conosce bene, leggasi Guenda Goria, figlia di Amedeo e di Maria Teresa Ruta, protagonista del Gf Vip 2020. Attraverso i social la stessa Guenda ha pubblicato una stories in cui ha fatto un appello: “Votate tutti Kabir, così almeno uscirà dal GF Soleil“. Il problema è che la stories è stata pubblicata sul profilo di Alex Belli, visto che l’ex attore di Centovetrine si trovava in compagnia proprio di Guenda Goria.

L’episodio non è passato ovviamente inosservato agli occhi dei fan di Soleil Sorge, e sono numerosi coloro che si sono scagliati in particolare contro Alex Belli: “Paura che Soleil smascheri te caro Alex e la tua Delia? – scrive un utente, come si legge su Biccy.it – prima fai una stories in cui non sostieni Davide, ora indirettamente fai la stessa cosa con Soleil. Non ti preoccupare che la tua cara Delia te la rispediamo presto a casa”. Un altro aggiunge: “E adesso Guenda Goria cosa vuole esattamente?!”. E ancora: “Non Alex che nelle sue stories lascia che Guenda Goria faccia un appello per salare Kabir. Salvateci da questo assurdo circo”.

GUENDA GORIA, APPELLO A ELIMINARE SOLEIL SULL’INSTAGRAM DI ALEX BELLI: I FAN INFURIATI

Infine un altro scrive: “Sei così tanto amico che pubblichi la tua amica che dice che deve uscire Sole, non riesco nemmeno a commentare”. Vedendo questa sorta di shi*storm, il bel Alex Belli ha cercato di rimediare e subito dopo ha pubblicato una storia attraverso cui ha invitato i suoi numerosi follower a salvare Soleil Sorge, precisando: “Cara Guenda la mia scelta è quella di salvare Soleil“.

Vedremo cosa accadrà questa sera con il televoto, in ogni caso, come ricorda ancora Biccy.it, difficilmente questi appelli sortiscono l’effetto desiderato visto che nelle ultime settimane sono stati diversi i personaggi più o meno popolari che si sono appellati per votare ad esempio Giacomo Urtis e Valeria Marini, ma alla fine entrambi sono stati eliminati e condannati dal televoto.

