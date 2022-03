Alex Belli parteciperà alla Pupa e il Secchione/ “Registrerà una puntata…”

Alex Belli torna in un nuovo programma tv, l’indiscrezione

Alex Belli sarà ospite in una delle prossime puntate del programma “La pupa e il secchione”. E’ stata Deianira Marzano a rivelarlo sui social. Dopo Lulù Selassiè, Alex Belli approderà nel programma di Italia Uno e già in molti scommettono che ci sarà uno scontro con la sua ex Mila Suarez. In quell’occasione, Alex Belli rincontrerà anche Soleil Sorge con cui ha vissuto un’alchimia artistica all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Sulle storie Instagram, Deianira ha rivelato: “Vi faccio un nuovo spoiler. Alex Belli di cui non sentivamo parlare da 10 minuti sarà ospite alla Pupa e il Secchione Show”.

Durante una diretta di Casa Chi, Alex aveva però già messo le mani avanti e in molti avevano intuito che il Man avrebbe preso parte al programma. L’attore aveva infatti dichiarato: “Mi chiedi di giurare che non parteciperò a La Pupa e il Secchione? Sai che questa cosa non la posso dire per più di un motivo. Prima di tutto perché nel nuovo programma di Barbara ci sono dei personaggi inseriti grazie alla mia storia. Quindi in molti sensi sono già coinvolto. Però non sono un secchione e nemmeno un pupo, in verità sono più un circense. Posso dirvi che riguardo a questo show ci sarà un filone che continuerà nella trasmissione”. In base alle ultime indiscrezioni sembra proprio che Alex Belli abbia mantenuto la promessa. Alex potrà incontrare anche il suo amico Mirko Gancitano che fa coppia nel programma proprio con Mila Suarez.

Alex Belli ha voluto replicare alle dichiarazioni fatte da Davide Silvestri in un’intervista a Chi. Davide Silvestri aveva parlato del triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran ammettendo la sua insofferenza. Non è una novità però considerando che Davide aveva reso noto il suo disappunto anche quando si trovava nella casa del Grande Fratello Vip. Davide aveva infatti rivelato: “Ad un certo punto ho pensato che fosse insopportabile. Quella situazione mi stava snervando e mi ero stufato davvero […] Non mi sono esposto, se l’avessi fatto gli avrei dato addosso. Se ha preferito la carriera all’amicizia? Sì, ho detto di aver perso un amico. Lui è stato schiavo del suo personaggio e ha perso il controllo. Abbiamo perso l’amicizia e il divertimento. Secondo me è stato un peccato anche per lui. La sua parte artistica era più interessante di quella sorta di show amoroso che hanno fatto”.

Immediata la reazione di Alex che su Instagram ha voluto dire la sua: “Ma è mai possibile che non avete nessun altro argomento che sparlare di me!! Caro Davide, vorrei ricordati che grazie alle mia chimica artistica abbiamo appassionato il pubblico per 48 puntate, non certo per la tua iguana!”. Alex Belli ha fatto riferimento all’imitazione che Davide faceva nella casa del Grande Fratello Vip in cui si divertiva a riprodurre i versi dell’iguana. Tra loro era nata un’amicizia all’interno del reality ma stando a queste dichiarazioni sembra che ora sia giunta al capolinea.











