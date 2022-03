Mila Suarez: “Soleil falsa, tremenda, calcolatrice”/ “Alex Belli usato per teatrino”

Mila Suarez ha sparato a zero nei confronti di Soleil Sorge, l’influencer italo americana ieri rientrata nella casa del Gf Vip 2021 per un confronto con i vipponi. Attraverso alcune stories Instagram la modella marocchina ha accusato la Sorge di essere falsa, tremenda e con una doppia personalità, ma soprattutto, di aver utilizzato Alex Belli (ex proprio di Mila Suarez), per dare vita ad un teatrino: “Ragazzi in tanti mi avete chiesto sempre di parlare del Grande Fratello Vip, di Alex Belli e di Soleil – le parole di Mila Suarez via social, come riportate da Biccy.it – sinceramente di Alex Belli non mi interessa più parlare perché quello che avevo da dire l’avevo già detto e adesso è acqua passata. Piuttosto vorrei parlare di Soleil – ha proseguito – qualcuno mi ha detto che in questi giorni l’hanno vista con il suo fidanzato”.

Ed ecco l’attacco: “Lei veramente è stata brava a fare il suo gioco, ma è molto falsa, ha doppia personalità. Ha utilizzato anche Alex per fare questo teatrino perché lei ha capito il meccanismo come funziona. Io la conosco perché prima di entrare al GF Vip ho fatto qualche cena con lei e abbiamo anche discusso. Lei è veramente una ragazza davvero tremenda, calcolatrice, è proprio un’attrice, sa fare il suo lavoro. Posso dire che è molto preparata e molto intelligente. Quindi chi la conosce veramente di persona sa che tipo è. Quindi non devi prendere in giro il pubblico e fare la vittima che non sei”.

MILA SUAREZ E LE PRECEDENTI DICHIARAZIONI SU SOLEIL

Biccy.it fa comunque notare come Mila Suarez, durante una recente intervista, avesse utilizzato altre parole per descrivere Soleil Sorge. “Se lei fosse indipendente lo avrebbe già lasciato – aveva spiegato al settimanale Nuovo riferendosi a Delia Duran – come abbiamo fatto io e Katarina, ma Delia non ne è capace perché, come dice Alex, è una donna molto fragile. Penso invece che Soleil abbia provato davvero qualcosa per lui”. E ancora: “Ragazzi Soleil comunque gli è piaciuta subito. Lo conosco e il suo sguardo faceva capire tutto. Fidatevi che è rimasto attratto da lei come una calamita giù all’inizio. Delia penso che c’è un motivo se ha attaccato più Soleil. Lei non si è arrabbiata con Alex perché vuole entrare nella casa e credo stia facendo di tutto per far sì che accada”. Secondo i rumors Mila Suarez potrebbe prendere parte alla prossima edizione de La Pupa e il Secchione, in cui fra i giudici dovrebbe esservi anche Soleil Sorge: se così fosse ne vedremo delle belle…

