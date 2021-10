Alex Belli piange per Soleil Sorge e la mamma/ Video Gf Vip 2021 “Mi sono emozionato”

Alex Belli piange per Soleil Sorge al Gf Vip 2021

Alex Belli scoppia a piangere per Soleil Sorge e il suo incontro con la mamma Wendy Kay. Mentre l’influencer parlava con la madre, l’attore si è lasciato andare alle lacrime. Ha visto piangere la sua amica in questo momento così emozionante e si è fatto contagiare. Tra i due c’è un legame così forte che Alex Belli ha vissuto in prima persona quel momento. La sua commozione non è passata inosservata, infatti le telecamere del Grande Fratello Vip 2021 lo hanno pizzicato mentre provava a trattenere le lacrime. Un tentativo vano per Alex Belli, visto che alla fine è scoppiato a piangere.

Alex Belli a Soleil Sorge “Mi hai fatto emozionare”

«Mi hai fatto emozionare», ha detto Alex Belli a Soleil Sorge quando l’ha riabbracciata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2021. Poi è riapparso il sorriso sui loro volti per la felicità di quel momento di cui aveva bisogno l’influencer, che stava accusando troppo la mancanza della madre. Proprio questa empatia ha stuzzicato i social, che hanno cominciato a mettere in discussione la loro amicizia. E proprio questo potrebbe essere uno dei prossimi argomenti del reality…

