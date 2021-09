Alex Belli, richiesta hot al Grande Fratello Vip?/ “É nella stanza dove gli uomini..”

Alex Belli è tra i protagonisti indiscussi del Grande Fratello Vip 2021. L’attore sta creando bei rapporti con tutti i concorrenti, in primis con Manuel Bortuzzo. Molto apprezzato in casa e dal pubblico, nelle scorse ore, Alex Belli ha fatto parlare di sè per una richiesta fatta al Grande Fratello Vip. Richiesta che, stando a quello che hanno raccontato gli altri concorrenti, sarebbe stata accolta dal Grande Fratello che avrebbe concesso ai concorrenti una stanza per poter stare da soli con se stessi e avere un po’ di privacy.

Tutto è venuto a galla quando Gianmaria Antinolfi ha notato la presenza di qualcuno in casa. Manila Nazzaro e Francesca Cipriani hanno risposto con ironia alludendo alla stanza che il Grande Fratello Vip avrebbe concesso per garantire un po’ di privacy al reality.

Alex Belli e la stanza della privacy al Grande Fratello Vip 2021

Durante la cena, Gianmaria Antinolfi ha chiesto chi mancasse all’appello. Gli altri concorrenti notano la mancanza di Alex Belli. Manila Nazzaro e Francesca Cipriani svelano così il mistero. “[…] è nella stanza che il Grande Fratello ha deciso di dare per la privacy agli uomini“, hanno detto le due gieffine.

La Cipriani, poi, ha aggiunto: “Dove Giucas può andare con Federica, la mano amica“, scatenando le risate degli altri concorrenti. Il dialogo tra gli inquilini della casa scatena anche i commenti degli utenti sui social ironizzando sulla presenza della stanza.

adoro che il Gf ha messo a disposizione una stanza per la privacy degli uomini ma amo un po’ di più loro che lo sbandierano ai quattro venti a tavola in diretta scusate #gfvippic.twitter.com/vrNrdqiQ6O — ᴄʀᴍ (@crmbrcc) September 28, 2021

