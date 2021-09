Grande Fratello Vip 2021/ Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi: arriva la pace?

Grande Fratello Vip: anticipazioni e news 29 settembre

Nuovo colpo di scena tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi? Dopo essersi ignorati per diversi giorni, il confronto tra Soleil e Greta, la fidanzata di Gianmaria, ha portato ad un nuovo confronto tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. Tutto è cominciato in verenda dove, gli altri inquilini della casa, hanno provato a far riappacificare i due. L’argomento principale della conversazione diventa Greta. Soleil sostiene di essere stupita dall’atteggiamento degli amici di Gianmaria che hanno smesso di seguire Greta. “Conoscendo i tuoi amici, il fatto che l’abbiano defollowata mi ha fatta un po’ stranire”, spiega Soleil.

GRANDE FRATELLO VIP 2021, NOMINATI E PAGELLE/ Cipriani e la proposta al fidanzato

Gianmaria ammette di non riuscire a capire cosa stia succedendo all’esterno e Soleil aggiunge che la fidanzata Greta potrebbe avere detto qualcosa da portare gli amici a reagire in quel modo. “Secondo me, vedendo come lei è venuta qui, lei da fuori si è esposta in modo forte o alla ricerca di visibilità. Non vedeva l’ora di avere il suo momento di visibilità”, aggiunge ancora Soleil.

Andrea Zelletta "Lasciai il GFVip perché positivo al Covid"/ "Gli autori dissero..."

Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi: un nuovo inizio al Grande Fratello Vip 2021

Il confronto tra Soleil e Gianmaria potrebbe portare ad un nuovo inizio tra i due. L’influencer, tuttavia, prima di voltare totalmente pagina, esprime la sua ultima opinione su Greta. “Noi non ci odiavamo, siamo entrati qui dentro in pace totale almeno da parte mia. Forse ha visto la nostra complicità, che può averla fatta ingelosire”, spiega la Sorge.

Lontani, poi, dagli altri concorrenti, Soleil e Gianmaria si confrontano a lungo provando a spiegare le rispettive ragioni. Non mancano ripicche e le lacrime di Gianmaria che ammette di sentire il peso delle dinamiche che si sono create nella casa. Soleil prova a rassicurarlo e tra i due arriva anche un abbraccio. Sarà il loro, nuovo inizio al Grande Fratello Vip 2021?

Francesca Cipriani "Io ridicola? Non è Tina Cipollari…"/ Ma Katia Ricciarelli attacca

© RIPRODUZIONE RISERVATA