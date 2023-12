Alex Belli: “Rifarei il Grande Fratello”/ “Ma non questo. Non entro mai in corsa all’interno…”

Alex Belli protagonista ancora del Grande Fratello?

Alex Belli, ospite di Turchesando, il programma condotto da Turchese Baracchi, parla delle sue esperienze in tv e non nega che rifarebbe tutto ciò che ha fatto, compresi i reality. “Io ho fatto tanti programmi e reality e molti li rifarei. Se entro al Grande Fratello? No, sono in partenza per altri posti. Se non ci penso? Questo non è il mio game”, spiega.

Alex Belli contro Massimiliano Varrese/ "Ha portato cattiveria al Grande Fratello, sue scuse non reggono"

Poi puntualizza: “Ti dico la verità. Io non rinnego mai quello che ho fatto. Anzi, come dicevo rifarei molte di queste, come L’Isola, Ballando con le Stelle e rifarei anche il Grande Fratello! Però c’è un punto, questi sono programmi che io voglio fare dall’inizio. Non entro mai in corsa all’interno di trasmissioni già avviate con dinamiche in corso. Altrimenti non è il mio game“.

Alex Belli pronto ad entrare al Grande Fratello 2023?/ Difende Beatrice Luzzi e stronca Massimiliano Varrese

Alex Belli e l’opinione sul Grande Fratello

Alex Belli che ha già espresso la propria opinione su Massimiliano Varrese, ha anche parlato degli altri concorrenti del Grande Fratello 2023 svelando la propria preferenza. “Chi mi piace di questo Grande Fratello? Beatrice Luzzi, che si espone, così è amata e odiata, ma è verissima. In casa può dare fastidio, ma è diretta e senza filtri e dice quello che pensa. E in questi programmi vince questo. Per me lei può essere la vincitrice”, ha detto.

Poi ha aggiunto: “Poi amo la sua voce ed ha una dialettica fantastica. In un certo senso mi ricorda Soleil, anche in in una chiave un po’ diversa. Beatrice arriva, buca lo schermo e piace al pubblico. Lei è la protagonista indiscussa di questa edizione. Non c’è un concorrente né uomo, né donna che possa tenerle testa. Mi dispiace per lei che non ha una spalla in questa edizione”.

Alex Belli anticipa il vincitore del Grande Fratello 2023/ "Beatrice Luzzi? Ha una dialettica erotica e..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA