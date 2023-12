Alex Belli contro Massimiliano Varrese/ “Ha portato cattiveria al Grande Fratello, sue scuse non reggono”

Il caso Varrese continua ad alimentare il dibattito fuori dalla Casa del Grande Fratello. Dopo la puntata di sabato 16 dicembre anche all’interno, visto che è stato affrontato con il diretto interessato. Sulla vicenda è tornato Alex Belli, che non ha risparmiato critiche in questi giorni all’attore. «Dite che forse siamo arrivati al momento della verità??», si chiede il fotografo e attore.

Infatti, subito dopo il blocco su Massimiliano Varrese ha pubblicato un tweet: «Però la scusa dell’essere su un “set” su questi atteggiamenti francamente non regge affatto!!». Alex Belli, dunque, torna alla carica e fa notare: «L’attore che partecipa ad un reality, porta intrattenimento ma non mette in scena la cattiveria».

Grande Fratello, gli attacchi di Alex Belli a Massimiliano Varrese

Dunque, anche la voce di Alex Belli si aggiunge alle proteste dei social contro il comportamento di Massimiliano Varrese. L’ex modello aveva pubblicato sui social il video degli attacchi verbali del concorrente, commentandoli duramente. «È troppo da codardi prendersela con Beatrice con questi toni, completamente fuori luogo! Ci vorrebbe un bell’uomo Alfa per farlo tornare con i piedi per terra! Fly down man!».

Questa critica da parte di Alex Belli fu interpretata come una sorta di autocandidatura per entrare nella Casa del Grande Fratello. Del resto, è un veterano dei reality Mediaset, avendo partecipato all’Isola dei Famosi, a Temptation Island e allo stesso Grande Fratello…

