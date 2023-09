Alex Belli ritrova Soleil Sorge, dopo il triangolo al Grande Fratello vip 6/ “Ho detto: ‘Sei un mito’…”

Alex Belli si racconta, dopo il Grande Fratello vip 6: la svolta a Tale e quale show 2023

Alex Belli torna a raccontarsi, senza risparmiarsi sul triangolo formato con la promessa sposa Delia Duran e la terza incomoda Soleil Sorge, e l’occasione, in vista del via a Tale e quale show, é un’intervista esclusiva. Incalzato dalle domande di “Sdltv” l’ex concorrente in corsa al Grande Fratello vip 6 e attore di fiction come Centovetrine si palesa al settimo cielo per il ritorno che lo attende nel piccolo schermo, in qualità di concorrente in corsa come imitatore nel canto e performer a Tale e quale show 2023.

Il format TV e Streaming sulle reti RAi, condotto da Carlo Conti nell’access prime time serale chiama Alex Belli alla re-entry nel piccolo schermo.

Il nuovo debutto, a Tale e quale show

E mentre fervono i preparativi per il via a Tale e quale show 2023, Alex Belli si dichiara entusiasta, al settimo cielo, per l’ingaggio nel cast del format Rai: “Mi sono tagliato la barba per fare il calco, per fare tutti i personaggi. Ogni vendere sera andremo in diretta su Rai 1, non vi posso anticipare niente ma vi dico solo che stiamo preparando dei personaggi pazzeschi. -svela in anteprima assoluta Alex Belli, nell’attesa- per lo start di Tale e quale show-. Veramente non mi riconoscerete, mi trasfiguro completamente, anche perché è uno dei miei passatempi preferiti. Questo venerdì ho un personaggio veramente incredibile. Il calco? Per me è stata anche un’esperienza mistica, perché stai trenta minuti arginato, con sopra il gesso, e devo dire che è stato anche piacevole”. E tra i preparativi per lo show di casa Rai, non manca, poi, dell’altro spoiler: “i personaggi che sto interpretando – strada facendo poi li vedrete – sono un po’ i miei miti, i miti con cui sono cresciuto. Io sono cresciuto in un mondo musicale, ho fatto musica per questo ho ascoltato dei miti assoluti della musica internazionale e italiana. Per esempio, io c’avevo un mito assoluto che era Michael Jackson ma chiaramente non lo farò perché ha un range vocale completamente diverso dal mio che sono un basso baritono. Sarebbe impossibile da fare. Oppure Freddy Mercury: Bohemian Rhapsody a livello musicale lo so fare, ho studiato il piano, ma chiaramente non posso cantarlo.”.

Ma non é tutto. In aggiunta Alex Belli rivela un particolare dal backstage di Tale e quale show: “Non si incontrano i colleghi, le prove sono personali, con la propria coach. Ognuno di noi ha un coach che ti prepara sia a livello vocale sia a livello di recitazione, perciò tu non incontri mai gli altri, è sempre un lavoro personale. Li incontri nelle prove generali, che ci saranno giovedì sera.”.

Il triangolo formato al Grande Fratello vip 6 con Delia Duran e Soleil Sorge? Nell’intervista esclusiva, l’ex Grande Fratello vip 6 che fa ancora coppia con la promessa sposa Delia Duran spiega di aver rivisto Soleil Sorge, con la quale consumava una passione rovente nella Casa più spiata d’Italia sotto lo sguardo vigile e furioso della compagna venezuelana

Alex Belli ritrova il vecchio amore al Grande Fratello vip 6, Soleil Sorge

“Con Delia va benissimo, questa settimana non è riuscita a scendere a Roma, ma la prossima settimana vengono Delia, Bella e tutti i ragazzi della Factory. -spiega l’attore sullo status sentimentale e prossimo al via di Tale e quale show-. Quest’estate ho incontrato il professore Settembrini che ci ha dato una visione completamente diversa di quello che avevamo già vissuto. Non voglio dire niente, ma procede molto bene”.

E sulla ritrovata Soleil Sorge: “ siamo rimasti in buonissimi rapporti. Il problema è che me la trovo sempre a Sharm, in Sardegna…Ero in barca a Capriccioli e ad un certo punto vedo arrivare una ragazza su una canoa con il cagnolino. Ho detto: ‘Ma tu sei un mito’, ho adorato, è stato surreale. Nelle due settimane a Sharm io ero lì con la Factory ed è arrivata anche lei.”.

