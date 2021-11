Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge/ “Pensavo di poterti gestire, non ce la faccio”

Una puntata difficile per Alex Belli quella andata in onda ieri sera. L’attore è stato messo alle strette dal conduttore Alfonso Signorini che ha cercato di smascherare la sua attrazione nei confronti di Soleil Sorge. Il conduttore ha provato a far notare come Alex Belli si trattenga nell’andare oltre con la ragazza solo per via delle telecamere e Alex di tutto punto ha risposto: “Tu pensi che le telecamere potrebbero fermarmi se ci fosse più di un’amicizia?”.

La frase di Alex Belli ha mandato su tutte le furie Soleil Sorge che in confidenza al conduttore ha ammesso che l’attore invece, è frenato dalle telecamere. Rientrati in salotto Alfonso Signorini ha ammesso all’attore quanto detto da Soleil e, come suo solito, è andato su tutte le furie anche con l’influencer, rimarcando la sua posizione.

Alex Belli si dichiara a Soleil Sorge “Era destino”

Alex Belli e Soleil Sorge in piena notte hanno cercato di chiarirsi e dopo essersi chiusi all’interno della sauna Soleil ha fatto crollare l’attore che in pieno flusso di coscienza le ha confessato tutti i suoi sentimenti: “Ti assicuro che se io mi sono innamorato di te e perché ho visto la dolcezza dentro di te e io amo questa tua sfaccettatura, come amo tutte le altre che hai, compreso la gemella stron*a”. L’attore ha poi ammesso alla ragazza di sentirsi sopraffatto da lei confessandole: “Pensavo di poterti gestire, ma non ce la faccio. Ho nascosto tutto per questo periodo. Scherzavamo non sapendo che tutto questo poteva scapparci di mano”.

Alex ha ammesso di come durante il bacio durante la Turandot tutto all’interno del loro rapporto è cambiato: “È tutta colpa di Katia. Lei ci ha tirato questa cosa, l’ha tirata fuori. Tutto è iniziato con la Turandot e quel bacio nostro. Era destino, ha cambiato i personaggi e per questo c’è stato il bacio”.



