Alex Belli stroncato da Giulia Salemi/ “Ripete sempre lo stesso copione ma…”

Alex Belli è stato stroncato da Giulia Salemi. Durante la trasmissione GF Vip Party, la gieffina si è soffermata su alcune frasi rivolte da Belli a Soleil e ha sentenziato: “Forse Alex Belli ricicla le frasi dai copioni, ma a noi piace anche così”. In effetti, Giulia Salemi ha ragione considerando che già all’ “Isola dei Famosi”, Alex si era comportato allo stesso modo con l’ex moglie Katarina. In quel caso, Alex Belli aveva perso la testa per Cristina Buccino. Proprio nel corso dell’ultima puntata, Alex Belli è ritornato sul rapporto con Soleil Sorge dopo il confronto con Delia Duran che addirittura lo aveva portato a pensare di lasciare la casa. Ebbene, dopo aver riflettuto negli ultimi giorni, Alex ha deciso che non cambierà niente nel suo rapporto con Soleil proprio perché sicuro che quanto fatto sino a quel momento non abbia avuto altri motivi se non l’amicizia. Adriana Volpe e Sonia Bruganelli però l’affossano. Alex si è difeso dicendo: “Tra me e Soleil c’è un’intesa artistica, ma siamo amici: è stata lei a convincermi a non abbandonare la Casa”. Alex Belli ha poi aggiunto: “Ho chiesto scusa a Delia perché ho sbagliato a baciare Soleil per gioco. Soleil e Davide mi hanno fatto ragionare che mia moglie voleva che rimanessi qua dentro, che non mollassi”.

Alex Belli, Delia Duran, il sospetto di Soleil/ “Mi aspetto delle scuse da lei"

Alex Belli e Delia Duran non sono marito e moglie: “Ho le carte del divorzio in mano ma…”

Alex Belli non è ancora divorziato da Katarina Raniakova. Dopo che l’attore ha rivelato di aver fallito con Katarina, Adriana Volpe gli ha chiesto: “Tu sei divorziato da lei? Perché a me questo non risulta”. Lui allora ha spiegato: “Allora, ti spiego. Siccome Katarina aveva già firmato tutte le carte del divorzio, c’era solo da prendere l’appuntamento per andare a depositarlo all’interno della casa comunale di Milano. Ho le carte del divorzio in mano, non le abbiamo depositate. Io e Delia non ci siamo sposati in un rito civile o religioso, abbiamo solo fatto un rito con la liturgia della parola e abbiamo festeggiato il nostro amore”.

Katarina Raniakova è ancora la moglie di Alex Belli?/ "Carte del divorzio in mano"

Alex Belli e Delia Duran non sono dunque marito e moglie. Una dichiarazione che trova conferma nelle parole di Mila Suarez, l’ex di Alex Belli, che a tal proposito aveva lanciato una frecciata all’attore: “Una cosa da dire su loro due, è che non sono sposati, hanno fatto tutto per fare gossip. Quanto è brutto far credere di essere sposati quando non lo si è. I valori del matrimonio sono cose serie”.

LEGGI ANCHE:

ALEX BELLI "SOLEIL SORGE? SOLO UNA CHIMICA ARTISTICA"/ Signorini non gli crede...

© RIPRODUZIONE RISERVATA