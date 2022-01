Alex Belli svela con chi sta “tradendo” Delia Duran/ “Ecco chi sto frequentando, si chiama Bella”

Alex Belli: “Vi presento chi sto frequentando, si chiama Bella”

Alex Belli replica al rumor su una sua presunta frequentazione con un’altra donna. Nel corso della puntata di Mattino Cinque, il paparazzo Andrea Franco Alajmo aveva dichiarato di avere appreso da altre fonti che Alex Belli aveva già in testa un’altra donna: “Vi posso dire che voci sempre più insistenti, continuano a confermarmi che Alex ha la testa altrove. A buon intenditor poche parole. Lui sta già pensando a un’altra. Questo mi arriva da diversi informatori, tra cui anche un ex concorrente del Grande Fratello dell’anno scorso, con amici in comune. Vi dico solo che lui ha già la testa da un’altra parte. Non ho ancora le fotografie, ma sicuramente si sta sentendo con qualcuno”.

In molti si erano lasciati andare a delle supposizioni sull’identità di questa donna anche se finora non era emerso nulla di interessante. L’attore ha voluto smentire nelle ultime ore questa notizia e lo ha fatto con ironia. Nel video, Alex appare seduto al pianoforte e sulle ginocchia tiene in braccio la sua cagnolina. Si sente la sua voce distinta ripetere al cane: “Vuoi fare una sonatina con papà?”. Sopra il video, la didascalia recita: “Vi presento chi sto frequentando, si chiama Bella”. A modo suo, l’attore ha voluto replicare a chi aveva messo in giro questa notizia falsa. Numerosi i commenti a favore di Belli tanto che qualcuno scrive: “Al curriculum aggiungiamo che sai asfaltare le persone/gossip. Gli animali sono più fedeli delle persone. Tienitela stretta perché sa dimostrarti tanto”.

Alex Belli ha lasciato con un messaggio su Twitter la moglie Delia Duran. Dopo lo scontro avvenuto nella casa del Grande Fratello Vip, l’attore ha deciso di fare un passo indietro. Alex ha voluto mettere un punto e ha deciso di lasciare libera Delia: “Mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole. Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola”. Un addio inaspettato, visto che solo poche ore prima davanti alle telecamere Alex supplicava Delia di credere nel loro amore libero: “Il nostro amore è totalitario è incredibile. Io ho scelto te e ho interrotto il mio percorso per seguirti. È inutile che fai Santa Maria Goretti. Dimostra chi sei e non farti forviare da quelle persone che stanno li dentro. Io ti chiedo perdono se ti ho fatto soffrire, ma quello che siamo noi è un rapporto libero”.

In molti sono rimasti basiti del cambio di comportamento dell’attore anche se ci sarà da scommettere che Alfonso Signorini mostrerà il tweet in puntata a Delia Duran. Intanto però nelle scorse ore ha fatto molto discutere l’avvicinamento tra Delia Duran e Soleil Sorge. Soleil avrebbe anche tentato un approccio con Delia provando a baciarla ma le è arrivato un due di picche. Alex Belli cosa penserà di questa particolare amicizia?





