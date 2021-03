Alex Belli “Vera Gemma? Ci andrei a cena”/ Barbara D’Urso lo presenta a figlia Gascoigne ma…

Alex Belli, attore ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi nell’edizione del 2015, è intervenuto ieri sera a Live Non è la d’Urso nello spazio dedicato proprio alle avventure dei nuovi naufraghi del reality di Canale 5. Al centro del dibattito la differenza di età tra Vera Gemma ed il giovane compagno Jeda, che per alcuni ha destato grande scalpore. Tra i due, infatti, ci sono 28 anni di differenza sebbene non sembrano affatto curarsene. Anche Alex Belli si è detto dalla parte della coppia, evidenziando l’assurdità del fare polemica su un simile aspetto per poi lanciarsi in ampi complimenti nei confronti di Vera Gemma.

Diego Granese è il nuovo fidanzato di Mila Suarez?/ "Dopo Alex Belli si consola..."

Parlando proprio della naufraga, l’attore e modello ha commentato in diretta televisiva: “Ma poi Vera è così interessante, guarda una cena con Vera la farei molto volentieri, è molto intrigante…”. Belli non si è tirato indietro quando si è trattato di prendere le difese della figlia del grande Giuliano Gemma, ed anzi ha sottolineato e osannato la sua spontaneità commentando: “Ma poi è così schietta…”. Jeda dovrà temere le lusinghe dell’ospite di Barbara d’Urso?

ALEX BELLI E DELIA DURAN, SCHERZO LE IENE/ Video: "scherzo amante? Molto cattivo"

ALEX BELLI, DA VERA GEMMA ALLE PRESENTAZIONI CON BIANCA GASCOIGNE

Dopo i complimenti rivolti a Vera Gemma, con tanto di invito a cena, Alex Belli ha dovuto affrontare anche il fascino di un’altra donna, Bianca Gascoigne, figlia di Paul, anche lui naufrago dell’attuale edizione dell’Isola dei Famosi. “Ti presento Alex Belli, tu sei fidanzata?”, l’ha incalzata la conduttrice Barbara d’Urso. “No, sono single al momento”, ha replicato la bellissima figlia dell’ex calciatore attualmente in Honduras. La conduttrice ha allora commentato, ironica: “Io ho sempre questa cosa di fare le unioni, forse perchè tanti anni fa io ho avuto l’onore di condurre una trasmissione scritta da Maurizio Costanzo e Alberto Silvestri che si chiamava Agenzia che era il seguito di Agenzia matrimoniale, quindi dopo 30 anni ho sempre questo istinto, tu sei ancora fidanzato Alex?”. E belli, con tono a tratti deluso ha replicato: “Eh si…”. “Allora niente Bianca, c’ho provato, comunque è un gran gnocco Alex Belli!”, la chiosa di Barbara d’Urso.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus, Alex Belli e Delia Duran bloccati a Cuba/ "Situazione davvero grave"

© RIPRODUZIONE RISERVATA