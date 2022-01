Alex Belli vs concorrenti GF Vip “Tappezzerie!”/ “Senza un Alpha è Grande Geriatrico”

Da quando Alex Belli è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip, ha continuato a far parlare di sé sia nel reality che fuori. Le sue dediche riservate – tra le righe – a Soleil Sorge hanno fatto molto chiacchierare e nelle ultime ore ha rotto nuovamente il silenzio attraverso una serie di tweet con i quali ha lanciato delle stoccate non indifferenti nei riguardi del GF Vip e dei suoi attuali protagonisti.

La prima frecciatina è stata rivolta ai Vipponi che continuano a parlare di lui in modo critico non comprendendo a pieno i blocchi sul suo conto nel corso della diretta del lunedì sera. “”Tappezzerie” e “AnsiaMan” di AcchiappaClip, che si chiedono perché ci sono blocchi su di me… preoccupatevi perché non ci sono blocchi su di voi e fatevi 2 domande”, ha commentato Alex, probabilmente dopo aver ascoltato l’ennesima esternazione contro di lui. Sotto al suo tweet, tuttavia, non sono mancati i commenti di coloro che credono che la frecciatina sia dettata dalla sete di apparire anche in occasione della nuova puntata odierna: “Siamo carichi per un’altra puntata Bellicentrica, e i comodini muti”, commenta un utente.

Alex Belli, frecciatine contro i concorrenti del Grande Fratello Vip

Poco dopo, Alex Belli è intervenuto nuovamente con un secondo post su Twitter anche questa volta critico nei confronti dei suoi ex inquilini del GF Vip. Una frecciatina al veleno destinata a raggiungere gli attuali ospiti della spiatissima Casa di Cinecittà dove, a detta dell’ex attore di CentoVetrine, non ci sarebbe alcun “alfa” ma solo tanti “beta”. “La Verità è che vedo solo dei Beta, Epsilon, Iota e Nu!!! Ma senza un Alpha siete il Grande Geriatrico o Grande washing dishes!!”, ha tuonato.

Le sue parole saranno mostrate questa sera ai Vipponi nel corso della nuova puntata? Il sospetto è che anche questa volta possa esserci un blocco dedicato ad Alex Belli dopo il chiacchiericcio degli ultimi giorni sul possibile mancato ingresso della moglie Delia Duran che avrebbe interrotto la quarantena mostrandosi a Capodanno, festante, proprio insieme al marito e ad altri loro amici. Quasi certamente potrebbe esserci oggi una nuova incursione dell’attore destinata a far discutere e soprattutto infastidire alcuni concorrenti di questo GF Vip.

