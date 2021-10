Alex Belli vs Samy Youssef, “Si attacca alla gente”/Mila Suarez pronta al confronto?

Alex Belli è critico su Samy Youssef. Parlando con Soleil Sorge e gli altri ragazzi, Belli ha intimato agli altri di fare attenzione: “Ragazzi ve lo dicevo io ‘occhio che questo ragazzo ha un modo di fare e di approcciarsi alle persone un po’ così’. Ma poi si attacca alla gente, un conto è l’amicizia un conto è la cordialità”. Non è la prima volta che Alex Belli discute con Samy. I due già si erano scontrati quando Aldo Montano era rientrato nella casa. Alex e Samy si trovavano su due posizioni totalmente diverse, ed arrivarono anche a discutere con forza, salvo poi riappacificarsi e riaffrontare l’argomento con Alfonso Signorini.

Delia Duran, moglie Alex Belli/ Gelosia per Soleil Sorge e Sophie Codegoni? Quel particolare intimo che...

L’attore però ha ora ribadito la sua antipatia nei confronti di Samy Youssef. Un parere non isolato però visto che anche Soleil e Jessica Selassiè si sono uniti alle sue parole. Jessica lo ha addirittura definito uno stratega. In realtà, c’è chi invece ha preso le parti di Samy Youssef. Ainette Stephens ha infatti accusato Belli di essere stato arrogante nei confronti del ragazzo.

Delia Duran: "Un figlio con mio marito Alex Belli"/ "Lui ha qualche difficoltà"

Mila Suarez pronta ad un confronto con Alex Belli: “Non mi faccio intimorire”

Mila Suarez, l’ex fidanzata di Alex Belli, è tornata a parlare di lui dopo aver ricevuto una diffida. Alla notizia, Mila ha reagito in questo modo: “Non accetto lezioni di vita e non mi faccio intimorire con diffide legali da parte di chi, a mio modesto giudizio, non può certamente essere considerato un esempio di moralità e correttezza. Vorrei solo ricordare al signore Gabelli (ndr. vero nome di Alex Belli) e alla sua cara Duran, che quando la sottoscritta partecipò al Gf, entrambi furono i primi a trarre profitto e notorietà, facendo riferimento ai miei viaggi di lavoro e alludendo a situazioni lontani anni luce dal mio stile di vita e dal mio modo di essere”.

Alex Belli: "Mi piace Soleil Sorge"/ "Ma non la vorrei come fidanzata": al GF Vip...

Mila Suarez aveva già parlato dei suoi ripetuti tradimenti e del fatto di essersi sottoposta coattivamente ad interventi estetici: “Lui reputava che avessi un décolleté troppo piccolo ma a me piaceva così. E anche il mio naso, secondo me, andava bene”, aveva dichiarato. Mila è tornata ora sui suoi passi e rivela: “Come faccio a parlare con tanta sicurezza? Nessuna ti conosce meglio di me. Con me hai dato il peggio di te”. La Suarez si è espressa anche sul matrimonio di Alex Belli con Delia Duran: “Poi tu la chiami moglie, anche se gira voce, che il tuo matrimonio fosse solo una cerimonia d’apparenza, finto come te”. A queste parole, Alex Belli replicherà?



© RIPRODUZIONE RISERVATA