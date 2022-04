Alex Britti, la moglie Nicole e il figlio Edoardo/ “Lo abbiamo sentito e desiderato”

Nicole e Edoardo sono la moglie e il figlio di Alex Britti. Il cantautore romano di “Oggi sono io” è legato dal 2013 con Nicola, la donna che gli ha regalato la grandissima emozione di diventare papà. Proprio l’artista romano, infatti, non ha nascosto che la nascita del figlio ha cambiato, in meglio, la sua vita. “Lo abbiamo sentito, desiderato, parlato, deciso, cercato, in qualche modo chiamato. Lui era evidentemente libero, e ci ha risposto subito. Allora l’abbiamo aspettato” – ha detto il cantante. Un’attesa ripagata, visto che poco dopo è arrivato: ” ci è venuto a trovare, ed è stata un’emozione indescrivibile. Ma sono convinto che, anche fosse stato un incidente, l’avrei guardato poi come la cosa più bella del mondo” ha raccontato dalle pagine di Vanity Fair.

Alex Britti/ La moglie Nicole e la malattia del padre: "Disturbo bipolare"

Una gioia immensa per Alex Britti che è diventato papà all’età di 50 anni e da quel momento ha cambiato tutte le sue priorità. “La rivoluzione che accade, quando sei genitore, è che di te stesso non t’importa più se non in funzione di quella creatura. Se sto con Edoardo, c’è Edoardo e basta. Sensazione strana, totale, che non conoscevo” – ha detto il cantante.

Alex Britti sul figlio con la compagna Nicole/ "Edoardo mi ricorda cosa conta..."

Alex Britti e la moglie Nicole: “è una ragazza semplice, normalissima e sensibile”

Alex Britti è rimasto immediatamente colpito dalla moglie Nicole. Nonostante la differenza di età, lei ha 22 anni in meno di lui, il cantautore ha avuto un vero e proprio colpo di fulmine. “Una ragazza semplice, normalissima e sensibile. Sintonia immediata. Più giovane di me di 22 anni: ma non è mai stato questo tipo di distanza a pesarci” – ha dichiarato il cantante dalle pagine di Vanity Fair. Dal loro amore è nato il piccolo Edoardo, il figlio tanto desiderio e voluto.

Proprio Britti ospite di “Oggi è un altro giorno” da Serena Bortone parlando del figlio ha raccontato di aver scelto il nome Edoardo in onore di Edoardo Bennato, suo grande amico e ha aggiunto:”gli ho messo la chitarra a sei mesi la chitarra in mano, resterà figlio unico? Per ora si. Ho cercato di trasmettergli il gioco, cerco di insegnargli a suonare ma anche a fare un po’ di casino”.

Alex Britti/ "Diventare papà di mio figlio Edoardo mi ha cambiato la vita"

© RIPRODUZIONE RISERVATA