Alex Britti è legatissimo al figlio Edoardo nato nel 2017 dalla storia d’amore con la ex compagna Nicole, una donna molto più giovane di cui è stato profondamente innamorato. Proprio il cantautore e chitarrista dalle pagine di Vanity Fair in passato ha parlato così della donna e compagna: “è una ragazza semplice, normalissima e sensibile. Tra noi c’è stata sintonia immediata. È più giovane di me di 22 anni: ma non è mai stato questo tipo di distanza a pesarci”. Dalla loro unione è nato Edoardo, un figlio tanto desiderato dal cantautore che oggi è un padre single visto che la sua relazione con la ex Nicole è terminata.

Alex Britti e l'amore per Edoardo, il figlio avuto dall'ex compagna Nicole/ "Non chiamatemi Super Papà..."

In uno dei suoi ultimi brani “Uomini”, il chitarrista romano ha parlato della sua vita da padre soffermandosi in particolare sul suo ruolo di padre single. La nascita di un figlio ti cambia la vita e lo sa bene anche Alex Britti che a La Repubblica ha confessato: “quando è nato mio figlio si sono accese delle valvole in me che hanno funzionato perfettamente”.

Nicole, ex moglie di Alex Britti/ Lui: "una ragazza semplice, normalissima e sensibile. Sintonia immediata"

Alex Britti, la ex Nicole e il figlio Edoardo: “Mi incazzo con chi mi definisce un mammo”

Dopo la fine della storia d’amore con Nicole, Alex Britti si è accordato con la ex compagna per un affidamento condiviso: “mi sono separato prestissimo, portavo mio figlio in vacanza ed è stato sempre tutto molto naturale”. Attenzione però a chiamarlo “mammo”, visto che Britti non apprezza minimamente questo termine: “mi incazzo con chi mi definisce un “mammo”, sono un papà di oggi. Penso sempre al fatto che la prima volta che mio padre mi ha portato in giro avevo 4 anni, all’epoca non usava. Per fortuna le cose cambiano, ma non ho mai avuto la sensazione di fare un sacrificio”.

Il cantante ha un legame speciale con il figlio Edoardo stando a quanto ha raccontato dalle pagine del Corriere della Sera: ” non potrei pensare alla mia vita lontana dal rapporto quotidiano con mio figlio. Abbiamo intimità e complicità in tutto, anche se non voglio fare l’amico di mio figlio. Però ci divertiamo”.