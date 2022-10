Alex Di Giorgio con Moreno Porcu manca il feeling a Ballando con le stelle/ Bachata per rilanciare la coppia?

Alex Di Giorgio con Moreno Porcu, Ballando con le stelle 2022: il successo del maestro

Il pubblico sta apprezzando molto Alex Di Giorgio con Moreno Porcu a Ballando con le stelle 2022, in particolare il maestro che è sempre giocoso e gioioso. Molti follower stanno notando che in questa coppia c’è una netta differenza con quella di Ciacci e Todaro, dove in realtà una coppia non era. Loro non hanno schermature, gli abbracci, i baci sfiorati sono frutto di una complicità tra due persone che agiscono in sintonia. Ogni volta riescono ad emozionare, hanno una bella sinergia e il pubblico li vorrebbe vedere in finale. Le aspettative su di loro sono alte, perchè hanno ancora tanto da raccontare in pista. Nel rivedere il video della scorsa settimana, Alex si è emozionato. In quell’occasione anche Canino non è rimasto indifferente, perchè per la prima volta ha visto due uomini ballare insieme senza alcun tabù. Alex si deve lasciare andare e Moreno vuole tirargli fuori la sua allegria. Anche il maestro si è emozionato rivedendosi in video e gli accade ogni volta che vede qualcosa di vero.

In quella coreografia a Ballando con le stelle ha visto due cuori che hanno raccontato qualcosa. Il Samba che hanno preparato non è stato facile, perchè ha richiesto energia, dinamicità e allegria e Moreno si è impegnato per tirare fuori la parte giocosa di Alex, sulla pista però a giudizio di qualche giudice le cose sono andate diversamente. La fiducia tra allievo e maestro a volte è istantaneo in altre occasioni ci vuole più tempo. All’inizio Moreno e Alex hanno avuto qualche problema di comprensione, adesso si sono chiariti. Sara Di Vaira ha chiesto a Moreno se con il Samba ha usato passi base con tempi interi, perché sta preparando il suo allievo ai tempi sincopati. La risposta è stata affermativa.

Un samba per Alex Di Giorgio con Moreno Porcu

Nella terza puntata di Ballando con la Stelle la coppia Moreno Porcu e Alex Di Giorgio ha presentato il Samba sulle note de “L’ombelico del mondo” di Jovanotti. La coreografia è stata piena di energia e anche il pubblico si è alzato dalle poltrone per ballare. Quello che si è notato è stata la svogliatezza di Alex che non è riuscito a stare alla pari dell’energia sprigionata dal suo maestro. Per l’ennesima volta l’allievo è stato messo in ombra dal coach. I giudici sono stati molto severi nei giudizi dando la sufficienza. A Fabio Canino i concorrenti sono piaciuti di più la scorsa settimana. In questa coreografia la forza che ha messo Moreno non l’ha vista in Alex che è sembrato più delicato. Per Ivan alla terza puntata Alex non poteva fare più di quello che si è visto. Per Carolyn nonostante fosse un samba basilare ha avuto le sue difficoltà, c’è ancora tanto da lavorare ma è stato bello. A Selvaggia, Alex ha dato l’impressione di essere stanco. Alla fine la coppia ha ottenuto 30 punti e ha evitato lo spareggio. Alex Di Giorgio sta mostrando qualche difficoltà ad entrare in sintonia con Moreno. Il maestro sprizza felicità ed energia da tutti i pori, Alex è molto chiuso.

Nel suo racconto a Ballando con le stelle 2022 ha manifestato anche lui un disagio che non riesce a superare. Non è una questione di movimenti, quanto di imbarazzo. Moreno è sempre molto attento ad ascoltare il suo allievo e a dargli il suo appoggio, ma c’è qualcosa che blocca Alex che nemmeno lui riesce a spiegare. Il suo desiderio è di esprimere quello che ha ed emozionarsi ogni volta. Alex è consapevole del fatto che si deve lasciare andare. Vorrebbe trovare un aggettivo per definire quanto sia contento. Questa esperienza la prende come un punto di inizio da qui in avanti per divertirsi e per far divertire con l’allegria e la spensieratezza.











