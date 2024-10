La diretta Torres Arezzo, alle ore 15.00, sarà per i sardi un’altra occasione importante per consolidare le loro ambizioni di primato. Seconda vittoria consecutiva nell’ultimo turno di campionato, espugnato il difficile campo del Gubbio e Torres agganciata saldamente al treno di testa, a -1 dalla Ternana e a -2 dal Pescara primo della classe nel girone B.

Diretta/ Arezzo Ternana (risultato finale 1-2): le fere vincono e sono in testa! (Serie C, 29 settembre 2024)

Dopo tre vittorie consecutive e un momento di forma particolarmente brillante, si è invece bloccato nell’ultima partita il cammino dell’Arezzo, sconfitto in casa dalla Ternana in quello che era il big match di giornata. Una vittoria avrebbe portato l’Arezzo al terzo posto, invece sono stati i rossoverdi umbri a passare in seconda posizione, con gli amaranto che cercano ora una vittoria per riprendere il cammino.

DIRETTA/ Gubbio Torres (risultato finale 1-2): la decide Mercadante (Serie C, 28 settembre 2024)

DIRETTA TORRES AREZZO STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Per vedere la diretta Torres Arezzo sarà necessario avere un abbonamento a Sky o accedere alla piattaforma streaming NOW TV. In alternativa, potrete seguirla attraverso la nostra diretta testuale, che vi terrà aggiornati in tempo reale con tutti i dettagli e le azioni più importanti della partita.

TORRES AREZZO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo di anticipare le scelte dei due allenatori con le probabili formazioni per la diretta Torres Arezzo. La Torres di Alfonso Greco scenderà in campo con un 3-4-2-1, affidandosi in attacco a Luigi Scotto, supportato da Nanni e Goglino, con Fischnaller pronto a subentrare. La difesa a tre sarà composta da Dametto, Mercadante e Fabriani, pronti a spingere anche in fase offensiva. L’Arezzo, squadra di casa, adotterà un 3-5-2 con Trombini tra i pali, Renzi, Gigli e Montini a comporre la linea difensiva. Sulle fasce agiranno Lazzarini e Rigetti, mentre il centrocampo sarà formato da Eklu, Chierico e Tavernelli. In avanti, spazio al duo Pattarello-Ogunseye.

Diretta/ Sestri Levante Torres (risultato finale 1-2): Fischnaller all'89'! (Serie C, 24 settembre 2024)

TORRES AREZZO: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Focus sulle quote proposte per chi vorrà concedersi una scommessa sulla diretta Torres Arezzo. Vittoria interna della Torres alle ore 1.70, quota per l’eventuale pareggio fissata a 3.35 e quota per il successo fuori casa dell’Arezzo proposta a 4.50.