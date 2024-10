La diretta Sorrento Trapani, con inizio alle ore 15.00 di domenica, vede i siciliani dare l’assalto alla vetta dopo un avvio di campionato promettente. Il Trapani è neopromosso in Serie C ma ha confermato immediatamente le sue ambizioni, l’ultimo convincente 4-0 alla Turris è stata la seconda vittoria consecutiva per i granata, ora a -3 dal primo posto nel girone C occupato dal Benevento.

Stessa situazione per i campani che affiancano proprio il Trapani in classifica a quota 12 punti e sono a loro volta reduci da un pareggio sul campo del Taranto. Anche il Sorrento con una vittoria potrebbe avanzare in maniera convincente la propria candidatura verso il primato in classifica, mettendo in fila quello che sarebbe il quarto risultato utile consecutivo in campionato.

DIRETTA SORRENTO TRAPANI IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Sorrento Trapani sarà trasmessa su Sky e NOW, i canali ufficiali per il campionato di Serie C di questa stagione, richiedendo un abbonamento. Grazie a questi servizi, sarà possibile seguire il match anche in streaming su smartphone, tablet o computer. In alternativa, potete seguire il nostro aggiornamento in diretta testuale, dove vi racconteremo le azioni principali della partita.

SORRENTO TRAPANI: LE PROBABILI FORMAZIONI

Diamo una scorsa a quelle che potranno essere le probabili formazioni della diretta Sorrento Trapani. Il Sorrento adotterà un modulo 3-5-2, con Del Sorbo tra i pali, protetto da una linea difensiva composta da La Monica, Fusco e Camara. Sulle fasce agiranno Masullo e Carotenuto, mentre a centrocampo troviamo Petito, Gargiulo e Herrera. In attacco, il tandem sarà formato da Ripa e Bonanno. Il Trapani risponderà con un 4-3-3: Seculin sarà confermato in porta, con Luigi Silvestri e Celiento centrali, Valietti a destra e uno tra Sabatino e Amedeo Benedetti a sinistra. A centrocampo, Carraro e Marino sono in lizza per un posto, mentre in attacco Bifulco, Lescano e Maguette Fall sono praticamente sicuri di partire titolari.

SORRENTO TRAPANI: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per quanto riguarda le quote fissate per chi vorrà concedersi una puntatina sulle scommesse relative alla diretta Sorrento Trapani, la quota per la vittoria del Sorrento viene fissata a 3.15, quella per la vittoria del Trapani a 2.15 mentre per l’eventuale pareggio viene proposta una quota di 3.10.