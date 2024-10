DIRETTA ATP SHANGHAI 2024: JANNIK SINNER GIOCA PER IL TERZO TURNO!

Ieri la pioggia ci ha messo lo zampino, oggi domenica 6 ottobre quindi il programma sarà ricchissimo (meteo permettendo) per la diretta Atp Shanghai 2024, fin dalle ore 6.30 del mattino italiano. La sveglia potrebbe essere un po’ scomoda, ma ne varrà la pena perché ci sarà tantissimo da seguire, compresa la seconda partita consecutiva per Jannik Sinner, che ieri ha sconfitto il giapponese Taro Daniel nel secondo turno e già oggi tornerà in campo per affrontare l’argentino Tomas Martin Etcheverry. In questo caso era una situazione già prevista, perché era slittato di un giorno il match contro il nipponico, per il resto però ci attendono molte sorprese.

DIRETTA ATP SHANGHAI 2024/ Mattia Bellucci sconfitto da Alexander Zverev! (oggi 5 ottobre)

Vogliamo però prima spendere ancora alcune parole per il giocatore numero 1 del ranking mondiale, che sarà protagonista anche in questa bella domenica in compagnia della diretta Atp Shanghai 2024. Ieri Jannik Sinner ha fatto tutto per bene, spendendo il giusto e rischiando praticamente nulla, oggi l’obiettivo potrebbe essere quello di ripetersi contro Etcheverry per poi avere quante più energie possibili in questo torneo Masters 1000 che sicuramente ci riserverà tantissime emozioni con il passare dei giorni, perché i big del tennis mondiale sono tutti presenti nella diretta Atp Shanghai 2024 – oltre a tanti italiani, come scopriremo fra pochissimo.

Jannik Sinner si sposa con Anna Kalinskaja? Il rumor sulla proposta/ "Gliel'ha chiesto a New York e lei..."

COME VEDERE ATP SHANGHAI 2024 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

A parte l’orario un po’ scomodo, almeno per l’inizio delle prime partite, gli ingredienti ideali ci sono tutti: è domenica e scenderanno in campo tantissimi italiani. Non perdete quindi l’appuntamento con la diretta tv Atp Shanghai 2024 sui canali della televisione satellitare, una esclusiva per gli abbonati di Sky Sport come per tutti i tornei Masters 1000 di tennis, disponibili anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, oppure tramite Now Tv. Il sito ufficiale rolexshanghaimasters.com è poi fronte preziosa per altre informazioni come tabelloni, calendario giorno per giorno e boxscore del torneo Atp Shanghai 2024.

Jannik Sinner sul doping: "Ricorso Wada? Per me non è facile"/ "Sarei stupito se non andasse tutto bene"

DIRETTA ATP SHANGHAI 2024: ECCO TUTTI GLI ALTRI ITALIANI IN CAMPO OGGI!

Tra chi già in origine avrebbe dovuto giocare oggi e chi invece ha visto slittare da ieri la propria partita, Jannik Sinner sarà in splendida compagnia nella diretta Atp Shanghai 2024. Un compito sicuramente molto difficile sarà quello affidato a Matteo Arnaldi, che dovrà infatti affrontare il russo Daniil Medvedev, che è uno dei big del circuito, contro il quale dovrà provare a sovvertire il pronostico. Match di spessore anche per Flavio Cobolli contro il veterano svizzero Stan Wawrinka, anche se per l’elvetico la parte migliore della carriera è alle spalle e il pronostico in questo momento è favorevole all’azzurro.

C’è poi naturalmente attesa per il debutto nella diretta Atp Shanghai 2024 da parte di Lorenzo Musetti, che in questo 2024 ha vissuto alcuni mesi splendidi, adesso invece è forse un po’ in calendo ma dovrebbe comunque partire favorito contro il belga David Goffin, permettendo i problemi fisici che hanno ostacolato a Pechino il nostro bronzo olimpico. Di problemi fisici si intende d’altronde fin troppo bene invece Matteo Berrettini, da ieri ci è rimasta la curiosità di seguire il match contro il danese Holger Rune e allora speriamo che oggi sia la volta buona!