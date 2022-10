ALEX DI GIORGIO E MORENO PORCU, BALLANDO CON LE STELLE/ Ballo uomo-uomo, esperimento riuscito?

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, si aprono a Ballando con le stelle

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu cercano una nuova sfida a Ballando con le stelle e si presenteranno alla seconda puntata dopo aver ben impressionato nella prima serata. Nella clip di presentazione Alessandro ha parlato di sé e della sua omosessualità. Ha imparato a nuotare da bambino. A 15-16 anni ha iniziato a vincere per poi arrivare a realizzare il suo sogno: andare alle Olimpiadi a Londra. Ha avuto la fortuna di fare anche le seconde Olimpiadi che si sono disputate a Rio. Nel frattempo è riuscito anche a laurearsi e non è stato facile conciliare gli studi con gli allenamenti. A 22 anni ha capito di essere attratto dai ragazzi. Non era pronto a dirlo, ma poi ha dovuto trovare il coraggio e ha affrontato la questione con la madre con il timore che potesse darle un dolore. Ha visto lo stupore nei volti dei suoi genitori, non se lo aspettavano, si è fatto prendere dalle paure ed è fuggito. La maggiore preoccupazione della sua famiglia era come avrebbe potuto affrontare la vita di tutti i giorni. Nell’ambiente sportivo non si sentiva né protetto e nemmeno a suo agio.

Alex Di Giorgio è gay, il coming out/ "Ero attratto da ragazzi del mio stesso sesso"

Se in questo momento c’è un posto dove si sente preservato e poter essere se stesso per esprimere quello che si sente di essere, è Ballando con le Stelle. Ha chiesto di ballare con un ragazzo gay come lui, perché aveva bisogno di avere una persona che nel ballo potesse completarlo e capirlo. È sempre stato un perfezionista, ancora si vede scoordinato, non riesce a fare i passi come dovrebbe farli, è competitivo e dovendo gareggiare con altri concorrenti, vuole vincere. Il maestro Moreno Porcu quando ha incontrato Alex per la prima volta si è trovato davanti un ragazzo un po’ spaventato, come se anche lui avesse percepito la responsabilità di rendere più comune possibile due ragazzi che ballano insieme.

ALEX DI GIORGIO E MORENO PORCU, BALLANDO CON LE STELLE/ Selvaggia lo stronca: "Non ci siamo per niente!"

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu sulle note di Footloose a Ballando con le stelle

Nella prima puntata di Ballando con le Stelle 2022, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, hanno esordito con un Boogie sulle note di Footloose. La coreografia è stata piena di energia, Carolyn Smith ha molto apprezzato la same-sex dance che deve essere più diffusa. Le è piaciuta l’energia che la coppia ha trasmesso, qualche passo da parte del concorrente non è stato eseguito perfettamente, vorrebbe vedere più avanti altre cose interessanti, perché sulla pista c’è massima libertà. (8 punti). A Ivan Zazzaroni sono piaciute alcune cose, altre meno, la coreografia è stata complessissima, molto moderna e nuova. Alex ha dato spettacolo, ma ancora è un po’ rigido nei movimenti (7 punti). A Selvaggia Lucarelli l’esibizione non ha convinto molto. C’è stata parecchia roba che ha distratto dalla danza. Alex preso individualmente senza effetti speciali, non ha ballato. Il prossimo lavoro che la coppia dovrà fare sarà quello di sottrarre qualcosa per far capire un po’ quale siano le vere capacità di Di Giorgio, anziché incorniciare il tutto con fuochi pirotecnici (5 punti). Fabio Canino ha riscontrato grande energia, la confusione di cui ha parlato Selvaggia era giusto che ci fosse perché il ballo lo consentiva.

Alex Di Giorgio, coming out e paura di non essere accettato/ "Così sono scappato"

Quello che lo ha colpito positivamente è vedere Alex padrone della situazione, senza farsi schiacciare dalla pressione esterna della pista (7 punti). Guillermo Mariotto non ha capito molto, ancora non ha compreso fino a dove la coppia vorrà spingersi, comunque nelle prossime puntate vorrebbe vedere di più (6 punti). A fine puntata la coppia ha conquistato 33 punti e ha avuto accesso alla seconda puntata. Il popolo del web è soddisfatta di questa coppia. Già in passato Milly Carlucci aveva mandato in pista una coppia di uomini, Todaro-Ciacci, però da parte del ballerino sardo ci sono state alcune limitazioni. Adesso la situazione è diversa si tratta di una coppia gay che potrebbe benissimo osare sulla pista in fatto di sensualità e seduzione e il pubblico è curioso di vedere fino a dove si spingeranno Alex e Moreno.











