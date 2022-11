Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Ballando con le Stelle/ La lamentela dei social

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Ballando con le Stelle: non si placa la polemica… ma non è come sembra

Il pubblico social si è lamentato della coppia Alex Di Giorgio e Moreno Porcu a Ballando con le Stelle perché questa per l’ennesima volta è scesa in pista tardi e non tutti sono riusciti a stare svegli per vederli ballare. Comunque Moreno e Alex piacciono ai follower che ogni volta provano delle belle emozioni. Le loro coreografie sono incantevoli, non cadono mai nel volgare. Moreno poi è la scoperta di quest’anno a Ballando e diversi utenti vorrebbero riconfermata la sua presenza anche per l’anno prossimo. Un utente non ha capito le critiche di Canino e Lucarelli e ha consigliato alla coppia di vivere le loro emozioni, perché il pubblico le riceve e ascolta il messaggio che trasmettono con le coreografie.

Ancora c’è da lavorare molto, purtroppo Moreno nella Rumba ha mostrato un sorriso accentuato, al contrario di Alex che si è presentato con un’espressione contratta. Dovrebbero trovare espressioni facciali che valorizzano anche il ballo. Il pubblico vorrebbe meno lacrime e più sorrisi, come ha chiesto la giuria, è arrivato il momento di divertirsi e Alex dovrebbe fare uno sforzo a cancellare quel velo di malinconia che lo accompagna ogni settimana.

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu tra rumba e freestyle

Nella quinta puntata di Ballando con le Stelle Alex Di Giorgio e Moreno Porcu hanno presentato una Rumba e un FreeStyle sulle note di “Amico” di Renato Zero. Il tema è stata l’amicizia. La Rumba è stata un po’ contaminata ma per Carolyn è stata accettabile. A Canino è piaciuto molto la coreografia e ha lanciato un messaggio alla coppia: “adesso basta, andiamo oltre, punto e a capo”. Per Zazzaroni, Alessandro e Moreno riescono ad essere delicati e piacevoli. Per Selvaggia nelle clip c’è un eccesso di lacrime, vorrebbe vedere Alex gioioso, le manca questo pezzo di lui, sembra quasi triste. Alex ha replicato dicendo che la parte triste è la prima che è uscita fuori, c’è tempo per vedere un po’ di spensieratezza. Per Mariotto il ballo è stato un po’ statico, ma non stucchevole. Tutti i giudici sono stati concordi nel dire che l’esibizione della scorsa settimana è stata migliore. Alla fine la coppia ha totalizzato 40 punti.

L’ultima esibizione Alex Di Giorgio e Moreno Porcu ha segnato al svolta?

Con l’esibizione della scorsa settimana Alex Di Giorgio e Moreno Porcu hanno portato le persone nel loro mondo. Per il nuotatore la reazione è stata diversa, quando si è seduto in mezzo alla pista ha visto il vuoto. Moreno ha spiegato al suo allievo che la coreografia è riuscita bene perché ha ascoltato il suo corpo, hanno respirato insieme. Quando una persona deve guidare un’altra persona ha una grande responsabilità. Mentre Moreno dopo una vittoria o un risultato positivo riesce a resettare tutto e concentrarsi sul nuovo numero, Alex non sempre riesce a gestire le sue emozioni e molte gare le ha perse anche per questo. Moreno si sente nel posto giusto, al momento giusto, con la persona giusta. È onorato di far parte di questo piccolo progetto. È una trasmissione televisiva, ma in realtà ci sono delle dinamiche che lo smuovono. Gli sembra talmente grande quello che è venuto a fare in questo programma che a volte gli sembra troppo. Per Alex invece che non è abituato a fare televisione, non è nulla semplice di quello che sta facendo, non è pronto a tenere in mente tutto quello che sta facendo.











