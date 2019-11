Alex Djordjevic/ A rischio la sua permanenza per… (Il Collegio 4)

Di nuovo a rischio la permanenza di Alex Djordjevic ne Il Collegio 4. Nonostante la buona volontà, il ragazzo continua ad avere diverse difficoltà con lo studio e non riesce proprio a risollevarsi. Dal punto di vista della condotta Alex si è sempre mostrato più o meno impeccabile, ma ha preso del tutto sottogamba il compito principale degli allievi: studiare e rispondere in modo corretto alle interrogazioni. Purtroppo Alex non è riuscito a recitare in modo corretto la poesia di D’Annunzio, La pioggia nel pineto, che il prof Andrea Maggi ha assegnato alla classe in previsione della prima gita dell’edizione, sul Lago di Garda. Il docente ha dovuto quindi informare il Preside, che ha convocato subito sia il ragazzo che l’altra allieva con le stesse difficoltà, Sara Piccione. “Mentre vi aspettavo mi domandavo se voi foste adatti o no a questo collegio, perchè è la seconda volta che mi trovo di fronte a voi per un argomento così importante”, ha detto Paolo Bosisio. “Penso di essere adatto, solo che mi ero impappinato. In quel momento mi sono fatto prendere dall’ansia, penso che sia capitato un po’ a tutti”, ha risposto Alex per giustificarsi. Il Preside ha deciso alla fine di dare ai due ragazzi una seconda possibilità, assegnando loro il ripasso della poesia scelta da Maggi e un’altra, sempre di D’Annunzio. “Sono sollevato, mi aspettavo peggio”, ha detto lo studente alle telecamere, “So già che dovrò studiare come un pazzo, come non ho mai studiato, ma non sono uno che molla”.

Alex Djordjevic, Il Collegio 4: un dolce ricordo

Anche se le difficoltà sono tante, Alex Djordjevic ricorda Il Collegio 4 con estremo affetto e non solo, anche tutta la scorsa estate. Lo rivela in un post sui social: “Mi manca così tanto l’estate. Vorrei ritornare a quei momenti fantastici, a voi invece non manca?”. Il ragazzo ha inoltre deciso di lanciare un piccolo contest con tutti i followers che lo seguono su Instagram: dovranno commentare ogni lettera della parola ‘estate’ senza interruzioni. I vincitori otterranno il like dallo studente e il suo ‘segui’, ma qualche fortunello particolare potrebbe addirittura finire nelle sue Storie. Clicca qui per leggere il post di Alex Djordjevic. A quanto pare alcune ragazze hanno già vinto la sfida e riceveranno persino una videochiamata da parte del loro beniamino. Grazie ad una diretta di Alex, scopriamo inoltre che ci sono degli ex allievi dello show che preferisce più di tutti: Roberto Magro della seconda edizione, Michael Gambuzza e Luca Cobelli, entrambi della terza.

Una prova difficile

Mi manca l’estate





