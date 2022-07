Alex e Cosmary di Amici 21 si sono lasciati/ Lei annuncia: “È finita, non tutto va come ti aspetti”

Alex e Cosmary di Amici 21 si sono lasciati

La storia tra Alex Rina e Cosmary Fasanelli è giunta al capolinea. Il cantante e la ballerina di Amici 21 si sono lasciati dopo pochi mesi trascorsi insieme dopo la fine del talent. Solo qualche giorno fa Alex aveva fatto intuire che le cose con Cosmary non stessero andando benissimo negli ultimi tempi, facendo dunque intuire l’inizio di una crisi per la coppia. Oggi arriva la conferma che la loro storia è ufficialmente finita.

LDA ritrova Lorella Cuccarini/ L'abbraccio dopo l'eliminazione ad Amici 21

Ad annunciarlo è stata Cosmary con un lungo post pubblicato su Instagram. In questo la ballerina, che nel talent è stata allieva per poche settimane di Alessandra Celentano, non solo conferma la fine della relazione con Alex, ma parla di “cose che fanno male” e che non sempre vanno nel modo in cui ci si era aspettato.

Amici: Alessandra Celentano, com'era da giovane?/ "Quelle cose che non tornano più.."

Alex e Cosmary si sono lasciati: l’annuncio della ballerina di Amici 21

“Non amo parlare della mia vita privata sui social, ma mi ritrovo a doverlo fare – ha esordito Cosmary nel lungo post pubblicato su Instagram, che continua – poiché si tratta di una situazione nata in un contesto che mi porta a farlo. Lo faccio anche per rispetto a tutte le persone che mi seguono e che ci hanno seguito con amore.” A questo punto arriva l’annuncio della rottura con il cantante conosciuto nella scuola di Amici 21: “La mia relazione con Alex è terminata, a volte non tutto va come ti aspetti e questo può fare male.”

Luigi Strangis: "Sono stato fermato dai Carabinieri"/ Il retroscena dopo Amici: "Ecco perché"

Infine la richiesta ai fan: “Vi prego di rispettare questo momento, di essere comprensivi, ho bisogno di sorridere e ho bisogno di leggerezza! Il mio lavoro è la cosa che più mi rende felice ora e voglio concentrarmi su quello.” Non c’è stato, al momento, alcun commento da parte di Alex sulla rottura.











© RIPRODUZIONE RISERVATA