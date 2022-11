Alex e Michela, Matrimonio a Prima Vista Italia 2022/ Grandi aspettative e poi…

Alex e Michela, Matrimonio a Prima Vista Italia 2022: tutti credono in loro

Alex e Michela spiccano nella nuova stagione di Matrimonio a prima vista Italia 2022 confermando le attese degli spettatori, regalando fin dalle prime puntate emozioni e colpi di scena degni di nota. I due hanno avuto fin da subito un impatto importante nel programma vista la dinamica del loro primo incontro e della celebrazione successiva. Infatti, a differenza delle altre coppie in gara i due hanno dimostrato non solo ottime aspettative ma soprattutto un buon approccio alla possibilità offerta dal format. Entrambi hanno raccontato un vissuto particolare che vivono come stimolo per cercare di svoltare nella propria vita dal punto di vista sentimentale.

Nonostante qualche pregiudizio iniziale, il primo impatto tra i due è stato sommariamente positivo. A dimostrarlo sono senza dubbio i momenti vissuti sia in occasione della cerimonia che dei festeggiamenti. Nella terza puntata andata in onda lo scorso mercoledì è stato evidente anche il cambio di rotta di Michela. In un primo momento le era sembrato troppo lontano dal suo carattere, ma in prossimità della luna di miele presso le terme ha decisamente cambiato opinione.

Matrimonio a Prima Vista Italia 2022, finalmente Alex e Michela dialogano

Alex e Michela, grazie a un maggior dialogo, hanno avuto modo di conoscersi meglio a Matrimonio a Prima Vista Italia 2022 ritrattando così il giudizio negativo che aveva proferito inizialmente. L’intesa durante il viaggio a Creta è stata evidente da parte di entrambi, quasi come se non fossero praticamente sconosciuti ma in contatto da sempre. Michela ha inoltre dichiarato di essersi riuscita ad aprire soprattutto visto il passato difficile in comune; le questioni familiari condivise hanno fatto breccia nella ragazza. Dopo poco però qualcosa sembra aver bruscamente interrotto l’equilibrio iniziale; la mania di possesso del ragazzo è tornata ad essere un problema e i dubbi di Michela sono tornati ad essere dominanti. Inoltre, ha affermato di non vedere Alex come la persona giusta per il suo futuro e che non combacia con il suo prototipo ideale.

Dopo la terza puntata è quindi difficile dare un giudizio particolarmente centrato; da un lato i due sembravano aver trovato l'intesa, ma la volontà della ragazza di non perdere la propria routine sembra un freno importante. Per gli spettatori Michela ha scarse possibilità di legarsi; sembra piuttosto in attesa di trovare il momento giusto per troncare la relazione. Nella quarta puntata potrebbero esserci importanti chiarimenti in merito che potrebbero decretare o la fine o un nuovo inizio per gli sposi.











