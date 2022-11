Alex e Michela, Matrimonio a prima vista Italia/ Viaggio in Grecia punto di rottura?

Alex e Michela, Matrimonio a prima vista Italia 2022: cosa non funziona?

Tra Alex e Michela si alternano momenti positivi ad altri negativi all’interno del reality show Matrimonio a prima vista Italia 2022. La ragazza ha commentato negativamente il comportamento del consorte, soprattutto in riferimento ai continui stimoli che non sembrano suscitare nulla. Il viaggio in Grecia ha quindi di fatto alimentato le incertezze soprattutto per Michela, che al ritorno ha dato una comunicazione molto forte al compagno. Infatti, la donna dovrà assentarsi per motivi lavorativi per un’intera settimana, notizia che Alex sembra non aver gradito particolarmente.

Matrimonio a prima vista Italia 2022, 5a puntata/ Diretta: la reunion Michela e Alex, Carolina e Lucas e...

A questo punto del percorso è possibile affermare che i motivi di scontro superano ancora quelli di incontro. I tentativi di apertura fatti da Michela non hanno trovato il giusto gradimento; atteggiamento che è risultato in contrasto con la reazione avuta alla notizia della partenza della donna. Anche gli spettatori hanno notato questa incoerenza iniziando a pensare che il ragazzo abbia un carattere davvero particolare. Il suo essere introverso potrebbe quindi nascondere del reale interesse diversamente da quanto osservato durante la luna di miele. Nella prossima puntata sarà sicuramente più chiaro il punto di vista del consorte, con particolare riferimento alla mancanza di Alex e ai possibili scenari futuri.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA 2022, 4a PUNTATA/ Diretta: Salta la convivenza per Michele?

Alex e Michela, percorso ambiguo e altalenante a Matrimonio a prima vista Italia 2022

Alex e Michela sono stati protagonisti anche nella quarta puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia 2022, trasmessa mercoledì 9 novembre. Il loro percorso è stato forse il più ambiguo e altalenante fino a ora, con diversi alti e bassi che difficilmente definiscono un effettivo pronostico sul futuro della coppia. Inizialmente i due hanno avuto dubbi reciproci, seppur ci fossero effettivamente le basi per una discreta attrazione fisica. Dopo i festeggiamenti post cerimonia e con l’inizio della luna di miele il dialogo sembrava aver aperto nuovi scenari positivi. Dopo diversi punti in comune che parevano legare la coppia sono di colpo emersi tutti i dubbi in particolare di Michela che difficilmente riesce a vedere un futuro con Alex al suo fianco.

Alex e Michela, Matrimonio a Prima Vista Italia 2022/ Grandi aspettative e poi...

ùNel corso dell’ultima puntata Michela ha iniziato a sperimentare un nuovo approccio nei confronti del consorte. Nonostante le difficoltà e i dubbi ha scelto di provare ad aprirsi maggiormente con il compagno, raccontando alcuni aspetti della sua vita che motivano il suo carattere diffidente e impaurito. Alex dal canto suo ha ascoltato piacevolmente le rivelazioni della donna, senza però ricambiare con particolare sentimento le intenzioni della moglie.











© RIPRODUZIONE RISERVATA