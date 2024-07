Alex gela Vittoria a Temptation Island 2024: “A tutti i miei amici non piace”/ “Se c’è lei non vengono”

Temptation Island 2024, Alex confessa che la fidanzata Vittoria non piace ad alcuno dei suoi amici: ecco perché

Nel corso della seconda puntata di Temptation Island 2024 è stata presentata la coppia composta da Alex e Vittoria e si è entrati nel merito delle loro problematiche. Vittoria vorrebbe delle dimostrazioni da Alex che, dal suo canto, trova la fidanzata eccessiva nella gelosia e nel controllo, al punto tale che anche tutti i suoi amici la detesterebbero.

Temptation Island 2024, Filippo Bisciglia ha tradito Pamela Camassa? "Fa il panico ma lei..."/ Rumor bomba

Rivelazioni che Alex ha fatto nel corso di una chiacchierata con i compagni d’avventura e che sono state mostrate a Vittoria durante il primo falò delle fidanzate. “Lei non mi mette al primo posto, non mi chiama, non mi mette al primo posto. Lei non va a genio a nessuno dei miei amici e viceversa. – ha rivelato il fidanzato, aggiungendo – I miei amici, se lei c’è, non vengono. Lei si pone male. Non andrei a convivere con lei perché non la vedo pronta. Ritiene sempre che i suoi problemi siano di serie A e i miei di seria B. Mi chiede continuamente dove sono, cosa faccio, se ho incontrato dei clienti.”

Lino e Alessia si sono lasciati a Temptation Island 2024?/ Chiari segnali di rottura: "Lei non mi manca…"

Alex gela Vittoria a Temptation Island: “Mi è scaduta”

Dichiarazioni forti che hanno lasciato non poco scossa Vittoria a Temptation Island 2024. Lei stessa, durante il video di presentazione, aveva accusato il fidanzato di averla esclusa dai festeggiamenti per il suo compleanno dove, a quanto pare, erano dunque presenti tutti questi amici che non avrebbero a genio la ragazza. Il che potrebbe spiegare le reali motivazioni che avrebbero portato Alex a non invitare Vittoria al suo compleanno. Lui stesso, alla fine del suo confessionale, ha aggiunto: “Mi sono allontanato da lei anche sotto il profilo fisico con questi comportamenti. Mi è scaduta perché non mi aspettavo da una donna adulta questi atteggiamenti. Non so se sono innamorato di lei, la sua immagine mi è scaduta.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA