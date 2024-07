Vittoria in crisi per Alex a Temptation Island 2024: “Cos’ho che non va?”/ Lui: “Non so se sono innamorato”

Temptation Island 2024, Alex spiazza Vittoria: “Non so se sono innamorato”

Vittoria e Alex di Temptation Island 2024 sono fidanzati da un anno e nove mesi Fidanzati da un anno e 9 mesi e partecipano al programma per volere di lei, 34 anni, che intende capire se la sua storia ha un futuro. Il loro viaggio nei sentimenti entra nel vivo quando Alex dichiara di reputarla immatura e poi ha spifferato: “Una cosa che mi dà fastidio è che manda messaggi a caso, scrive a persone che non conosce e chiede ‘tu lo conosci Alex? Che tipo di rapporto c’è’ Mi è scaduta.” Alex Petri è un fiume in piena: “Al momento non so se sono innamorato perché vedo il mio comportamento le mie esigenze e penso di essere innamorato del ricordo di lei, perché se lei è questa di adesso non mi piace”

Nel pinnettu Vittoria ha ascoltato lo sfogo di Alex ed ovviamente c’è rimasta male del suo ripensamento: “Lui dice che ha perso stima in me ma io non sono pazza, io non gli ho mai vietato nulla.” È al falò però che vede un altro video che aumenta le sue emozioni. Alex parlando con la single Nicole spiazza: “Penso che se mi può piacere una mi può aiutare nel mio percorso. Se io con una sconosciuta mi apro e con lei no…” Vittoria a questo punto è senza parole: “Non siamo venuti per rassicurare me ma non mi sta rassicurando così. Non me lo aspettavo sinceramente perché io mi fidavo ciecamente di lui” ha ammesso stupita Vittoria Bricarello.

Alex sempre più vicino alla single Nicole: Vittoria scoppia a piangere: “Cos’ho che non va?”

Nel frattempo Alex a Temptation Island 2024 si avvicina sempre di più alla single Nicole, i due fanno il bagno a mare vestiti e si lasciano andare ad abbracci e slanci. “Io le mie responsabilità me le sto prendendo tutte mentre lui è l’uomo perfetto a quanto pare” sbotta Vittoria che poi aggiunge: “È per questo che quando va a ballare con gli amici non mi vuole in mezzo alle bal*e e si comporta così… Io ho sempre pensato che lui mi amasse ma a questo punto si commenta da solo, o è falso e bugiardo con me o è falso e bugiardo adesso”

Rientrata nel villaggio Vittoria si confronta con le altre fidanzate finendo poi per cedere allo sconforto e scoppiare a piangere: “Perché non sono mai ricambiata con le persone che piacciono a me? Cos’ho che non va? È una cosa brutta essere presenti per la persona che ami?” A consolarla c’è Gaia che le dice che merita di meglio: “Non è un male esserci per le persone che si amano, è un male esserci per chi non dà quanto dai tu.”











