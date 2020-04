Alex Karev, Justin Chambers, lascia Grey’s Anatomy, perché?/ L’addio a Jo per Izzie..

ALEX KAREV HA LASCIATO GREY’S ANATOMY, PERCHE’?

L’addio di Justin Chambers a «Grey’s Anatomy» è stato annunciato ormai da mesi tant’è che il suo ultimo episodio è andato in onda lo scorso anno. Per gli italiani, però, è arrivato il momento di scoprire anche il perché della scomparsa dagli schermi del mitico Alex Karev. Chi ha seguito il medical drama sa bene che il giovane specializzando amico d Meredith Grey è stato da sempre il ribelle del gruppo almeno fino a quando questa sua nuova famiglia non è riuscita a cambiarlo. Lo abbiamo visto sorridere, piangere per l’addio del suo grande amore Izzie Stevens ma anche combattere e lavorare sodo per essere il dottore che è diventato e, soprattutto, l’uomo in grado di sostenere gli amici, i colleghi, e, alla fine, di sposare la meravigliosa Jo. Sarà proprio lei ad indagare sulla scomparsa del marito scoprendo che non è dove le ha detto che sarebbe stato, ovvero al capezzale della madre, lasciandola così nella paura più profonda.

L’ADDIO A JO E LE RIVELAZIONI SU IZZIE

Che fine ha fatto quindi Alex Karev in Grey’s Anatomy 16? Per la prima volta i fan non avranno un morto da piangere perché le anticipazioni rivelano che il suo personaggio non è andato incontro ad un infausto destino ma all’amore. A dieci anni dal quel loro addio, gli sceneggiatori hanno deciso di concedere a Izzie e Alex una seconda chance in quanto il dottore scopre che la donna che ha sempre amato ha avuto dei figli e che sono suoi visto che ha usato ovuli e seme congelato al tempo della chemioterapia. Nella stessa lettera in cui Karev spiegherà tutto a Jo spiega: “Izzie ha avuto i miei bambini e io, oggi, ho l’opportunità di rendere completa questa famiglia, di dare ai miei figli i genitori che non ho mai avuto”. Quello che rimarrà a Jo, invece, saranno le carte del divorzio.



