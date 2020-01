Justin Chambers lascia Grey’s Anatomy/ Dottor Alex Karev dice addio dopo 16 stagioni

Justin Chambers dirà addio alla serie tv Grey’s Anatomy, al termine della stagione numero 16. Si tratta dell’attore che interpreta Alex Karev, e che insieme a Meredith Grey, alla Bailey e a Richard Webber, è stato l’unico ad aver preso parte a tutte e sedici le stagioni della serie, da quindici anni a questa parte. L’attore ha deciso di non rinnovare più il proprio contratto, per iniziare, presumiamo noi, una nuova carriera cinematografica o magari in altre serie tv. Fino ad oggi Chambers non ha avuto ruoli di spicco altrove, e chissà che lo stesso non abbia sentito il bisogno di provare qualcosa di nuovo. Non è ben chiaro come Alex lascerà la serie, se morendo (cosa tutt’altro che inconsueta nelle serie tv), oppure, se sarà un addio più soft, magari lasciando presagire un suo ritorno futuro. Chi lo sa, fatto sta che si tratta senza dubbio di uno degli addii più duri da digerire per i fan della serie dopo quelli di Derek Shepherd e Cristina Yang, avvenuti rispettivamente nella stagione numero undici e dieci.

JUSTIN CHAMBERS DICE ADDIO A GREY’S ANATOMY: LA NOTA SPEDITA A DEADLINE

Risalgono invece alla chiusura della 14esima stagione gli addii di April ed Arizona, mentre due anni prima era toccato a Callie, che era volata a New York, decisione giunta quando l’attrice Sara Ramirez decise di lasciare il cast di Grey’s Anatomy per andare a recitare in Madame Secretary. “Non c’è buon momento per dire addio a uno spettacolo e un personaggio che ha definito così tanto della mia vita negli ultimi 15 anni – sono le parole dello stesso Justin, attraverso una nota spedita a Deadline – da qualche tempo, tuttavia, ho sperato di diversificare i miei ruoli di attore e le mie scelte di carriera. E, al compimento dei miei 50 anni ed essendo benedetto con la mia straordinaria e solidale moglie e cinque meravigliosi bambini, ora quel momento è arrivato”. L’attore conclude dicendo: “Voglio ringraziare la famiglia ABC, Shonda Rimes, i membri del cast originale Ellen Pompeo, Chandra Wilson e James Pickens, e il resto del fantastico cast e della troupe, sia passati che presenti, e, naturalmente, i fan per un giro straordinario”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA